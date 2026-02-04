Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, recibió una sentencia de cinco años de prisión en Estados Unidos por el delito de intento de distribución de drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo.

La sentencia contra Dámaso López Serrano, de 38 años de edad, fue dictada el 4 de febrero de 2026 por el juez federal Anthony Trenga, de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia.

En tanto, el Gobierno de México mantiene vigente su solicitud de extradición contra Dámaso López Serrano, tras ser señalado como presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas en el 2017.

Dámaso López Serrano, “el Mini Lic”, se declaró culpable de narcotráfico

Previo a recibir su sentencia, Dámaso López Serrano, hijo de Dámaso López Núñez “El Licenciado” -uno de los hombres más cercanos a Joaquín Guzmán “El Chapo”-, había sido un testigo colaborador de la DEA.

Dámaso López Serrano, alias Mini Lic (Especial)

Poco después de ser liberado bajo supervisión, violó el acuerdo y regresó a sus actividades de narcotráfico, lo que derivó en su detención en 2024 por el FBI en el estado de Virginia.

Según documentos judiciales del caso, el FBI comenzó a investigar nuevamente a Dámaso López Serrano a mediados de 2024, tras recibir información sobre los planes del Mini Lic para importar fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Tras estas investigaciones, “El Mini Lic” se declaró culpable en diciembre de 2024, ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, de los delitos de conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo.