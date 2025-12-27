Peter Navarro, consejero de Donlad Trump, celebró los aranceles que México impuso a China asegurando que más país deberían seguir este ejemplo; te decimos quién es él.

Recientemente, la Embajada de China en México respondió a las declaraciones de Peter Navarro y las describió como “ofensivas”, pues incitarían a imponer aranceles al país asiático.

Pero ¿quién es Peter Navarro? Te decimos todo lo que se sabe del consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Quién es Peter Navarro? (Redes sociales)

¿Quién es Peter Navarro?

Peter Kent Navarro es un economista estadounidense, autor de varios libros y alto asesor de política económica y comercial de Donald Trump, que se ha destacado por sus ideas proteccionistas y su defensa de aranceles.

¿Qué edad tiene Peter Navarro?

Peter Navarro tiene 76 años de edad

¿Qué signo zodiacal es Peter Navarro?

Dado que Peter Navarro nació el15 de julio de 1949, su signo zodiacal es Cáncer.

¿Peter Navarro está casado?

Peter Navarro estuvo casado con Leslie Lebon, de quien se divorció en 2020. En julio de 2024 anunció su compromiso con una mujer llamada Bonnie, aunque se desconoce si ya se celebró la boda.

¿Peter Navarro tiene hijos?

No hay información pública confirmada de que Peter Navarro tenga hijos biológicos propios, aunque vivió con el hijo de su exesposa durante su matrimonio.

¿Quién es Peter Navarro? (Redes sociales)

¿Qué estudió Peter Navarro?

De acuerdo con la información, Peter Navarro tiene la siguiente formación académica:

Licenciatura en Economía en la Universidad de Tufts

Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard

Doctorado en Economía también en Harvard

¿Cuál es la trayectoria de Peter Navarro?

Peter Navarro es profesor emérito de la University of California, institución en la que impartió materias de economía y políticas públicas. Además, es autor de una docena de libros sobre economía, comercio internacional y China.

En 2016, Peter Navarro comenzó como asesor de políticas económicas y comerciales en la campaña presidencial de Trump, especialmente en temas contra el déficit comercial y enérgicos frente a China.

Del 2017 al 2021 fue director del Consejo Nacional de Comercio de Estados Unidos y luego de la Oficina de Política Comercial y de Manufactura; actualmente, es consejero de Trump.

Tras las elecciones de 2020, Peter Navarro apoyó los cuestionamientos a los resultados, y se negó a cumplir varias citaciones del Congreso relacionadas con la investigación del ataque al Capitolio del 6 de enero.

Fue condenado por desacato al Congreso y cumplió una sentencia de prisión federal de cuatro meses, siendo uno de los primeros exfuncionarios de la Casa Blanca en recibir tal pena por esta razón.

¿Quién es Peter Navarro? (Redes sociales / AP)

Peter Navarro, consejero de la Casa Blanca, asegura que el modelo de Trump funciona

Pese a las aseveraciones de “expertos” en economía, Peter Navarro aseguró que la estrategia de Doland Trump funciona, pues los precios de alimentos, gasolina y vuelos han disminuido, superando a la inflación.

La Embajada de China en México acuso que Estados Unidos está tratando de replicar su modelo económico fallido en regiones de América Latina, pero Peter Navarro reiteró que este ha funcionado.