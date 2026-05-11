Olivier Le Polain es un médico epidemiólogo y especialista en salud pública reconocido internacionalmente por su trabajo en respuesta a epidemias, vigilancia epidemiológica y análisis de brotes infecciosos. Actualmente dirige la Unidad de Epidemiología y Análisis para la Respuesta dentro del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Quién es Olivier Le Polain?

Olivier Le Polain es un médico y epidemiólogo belga especializado en enfermedades infecciosas, vigilancia epidemiológica y manejo de emergencias sanitarias internacionales. A lo largo de su carrera ha trabajado en distintos países de Europa, África y Asia, participando en respuestas a brotes de ébola, COVID-19, mpox y otras enfermedades emergentes.

Actualmente, se desempeña como jefe de la Unidad de Epidemiología y Análisis para la Respuesta (EAR) del Programa de Emergencias Sanitarias de la World Health Organization en Ginebra, Suiza. Su trabajo se centra en utilizar datos epidemiológicos, vigilancia y análisis de información para apoyar decisiones rápidas durante epidemias y crisis humanitarias.

¿Qué edad tiene Olivier Le Polain?

Se desconoce cuál es la edad de Olivier Le Polain.

¿Olivier Le Polain tiene esposa?

La vida de Olivier Le Polain es privada, por lo que no se sabe cuál es su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Olivier Le Polain?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Olivier Le Polain tiene hijos?

Los detalles sobre Olivier Le Polain se centran en su vida como médico y especialista en salud, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Olivier Le Polain?

Olivier Le Polain cuenta con una licenciatura en Medicina por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Además, de un máster en Salud Pública en Países en Desarrollo por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Asimismo, Le Polain tiene un doctorado en Filosofía por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y un FFPH por la Facultad de Salud Pública de Reino Unido.

¿En qué ha trabajado Olivier Le Polain?

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en investigación epidemiológica, respuesta a epidemias y salud pública internacional. Entre sus principales cargos y actividades destacan: