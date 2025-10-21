Nicolas Sarkozy se ha convertido en el primer expresidente de Francia encarcelado, tras su ingreso a la cárcel de La Santé de París.

Pero ¿quién es Nicolas Sarkozy? Esto es lo que sabemos del primer expresidente de Francia encarcelado.

¿Quién es Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia encarcelado?

Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, solo conocido como Nicolas Sarkozy es un político francés que nació en París, el 28 de enero de 1955

Nicolas Sarkozy es conocido por haber sido el vigesimotercer presidente de Francia entre 2007 y 2012.

Nicolás Sarkozy (AFP)

¿Qué edad tiene Nicolas Sarkozy?

Nicolas Sarkozy tiene actualmente 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia encarcelado?

Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia encarcelado está casado con la cantante ítalo francesa Carla Bruni de 57 años de edad, desde 2008.

Anteriormente, Nicolas Sarkozy estuvo casado con Cécilia Attias de 67 años de 1996–2007, y con Marie-Dominique Culioli de 70 años, de 1982–1996.

Nicolas Sarkozy ingresa a prisión y se convierte en el primer expresidente de Francia encarcelado (Thibault Camus / AP)

¿De qué signo zodiacal es Nicolas Sarkozy?

Conforme a su fecha de nacimiento, Nicolas Sarkozy pertenece al signo de Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia encarcelado?

Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia encarcelado tiene 4 hijos:

Pierre Sarkozy de 41 años Jean Sarkozy de 39 años Louis Sarkozy de 28 años Giulia Sarkozy de 14 años

¿Qué estudió Nicolas Sarkozy?

Se sabe que Nicolas Sarkozy tiene como formación académica la carrera en Derecho y Ciencias Políticas, así como:

Máster en Derecho privado por la Universidad París X Nanterre en 1978

Diplomado de estudios avanzados (DEA) en Ciencias Políticas, con especialidad en la comunicación política y social, del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) entre 1979 y 1981

Certificación en abogacía (CAPA) 1981

¿En qué ha trabajado Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia encarcelado?

Antes de su carrera política, Nicolas Sarkozy trabajó como abogado en el Colegio de Abogados de París en 1981.

Ya en sus carrera política, Nicolas Sarkozy ha tenido distintos cargos la presidencia de Francia, pues el ex mandatario a sido:

Alcalde de Neuilly-sur-Seine - 1983 y 2002

Diputado en la Asamblea Nacional: Representó al departamento de Altos del Sena (Hauts-de-Seine)

Ministro del Presupuesto - 1993-1995

Ministro de Comunicación - 1994-1995

Ministro del Interior - en 2002-2004 y 2005-2007

Ministro de Economía, Finanzas e Industria 2004

Presidente de Francia de 2007 y 2012

Nicolas Sarkozy (Lionel Bonaventure / AFP)

Nicolas Sarkozy se convierte en el primer expresidente de Francia encarcelado

Nicolas Sarkozy se ha convertido en el primer expresidente de Francia encarcelado este 21 de octubre.

Luego de que el primer expresidente de Francia encarcelado Nicolas Sarkozy fuera ingresado a la cárcel La Santé de París en cumplimiento de su condena por cinco años por “asociación ilícita”.

Caso por el que Nicolas Sarkozy fue encontrado culpable tras el juicio en septiembre pasado, de recibir dinero de Muamar Gadafi para su campaña electoral de 2007.

Pese al veredicto, el primer expresidente de Francia encarcelado, Nicolas Sarkozy se mantiene en el proceso de apelación.

Con el que el primer expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy tendrá que permanecer en la cárcel entre uno o dos meses, hasta que el juez tenga su resolución.