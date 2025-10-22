En declaraciones, el ministro de Interior de Francia, Laurent Nuñez de 61 años de edad, confirmó que el ex presidente Nicolas Sarkozy recibirá protección especial en prisión “para garantizar su seguridad”.

Por lo que Nicolas Sarkozy de 70 años de edad, tendrá dos guardaespaldas que lo acompañaran por seguridad, ante “l as amenazas que pesan sobre él” en la cárcel de La Sante en París.

Con ello, se precisó que los dos guardaespaldas para Nicolas Sarkozy “permanecerán durante toda la duración del encarcelamiento del ex presidente y mientras sea necesario”.

Nicolás Sarkozy (AFP)

Nicolas Sarkozy ingresa a la cárcel, estará en la zona de “personas vulnerables”

Tras confirmarse que Nicolas Sarkozy ingresó ya a la cárcel de manera formal con dos guardaespaldas para su seguridad, durante su condena de cinco años por “asociación ilícita”.

También, medios locales han reportado que Nicolas Sarkozy estará en la zona de “personas vulnerables” de la cárcel de La Sante en París.

Por lo que el expresidente Nicolas Sarkozy se mantendrá en régimen de aislamiento para evitar el contacto directo con otros presos.

En su día a día, Nicolas Sarkozy contará con la comida servida en su propia celda, aunque podrá salir ocasionalmente a la cantina de la cárcel.

Asimismo, Nicolas Sarkozy tiene derecho a una hora y media por la mañana y otro tanto por la tarde para hacer ejercicio o ir a la biblioteca.

Así como en su celda Nicolas Sarkozy tendrá televisor, nevera, radiador, escritorio y una cama, un baño y ducha privados , con una ventana exterior con barrotes.