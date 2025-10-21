Este martes 21 de octubre, Nicolas Sarkozy de 70 años de edad, ha ingresado a prisión, convirtiéndose en el primer expresidente de Francia encarcelado

Luego de que el expresidente francés Nicolas Sarkozy llegará a la cárcel La Santé de París para comenzar a cumplir su condena de cinco años.

Condena al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy que deberá cumplir tras ser encontrado culpable en septiembre pasado de “asociación ilícita” en el caso de la conexión libia.

Esto en referencia al encontrar culpable a Nicolas Sarkozy de recibir dinero de Muamar Gadafi para su campaña electoral de 2007.

Por ahora, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy espera salir antes de lo pensado, sin embargo, deberá esperar la apelación, al menos entre uno o dos meses tras las rejas, hasta que el juez tenga su resolución.

Nicolas Sarkozy ingresa a prisión y se convierte en el primer expresidente de Francia encarcelado (Thibault Camus / AP)

Nicolas Sarkozy en prisión; así será la vida en prisión del expresidente de Francia

Según medios locales, la vida en prisión del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy lo tendrá en una de las cárceles más antiguas de París.

Por lo que en la prisión de La Santé, ubicada en el distrito 14 de París, Nicolas Sarkozy ha sido recluido en la sección reservada para “personas vulnerables”, donde estará solo en su celda para garantizar su seguridad.

La celda de Nicolas Sarkozy será una habitación de 12 metros, con una ducha y un televisor (por una cuota mensual de 14 euros, casi 30 pesos al tipo de cambio actual) y un teléfono fijo vigilado.

Además de que Nicolas Sarkozy tendrá el derecho a tres visitas semanales, cada una de 45 minutos, mismas que serán aparte de las reuniones con sus abogados, mientras aún lleva su proceso de apelación.