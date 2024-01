El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, echó de cabeza al expanista, Felipe Calderón, por la influencia de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Las revelaciones de Nicolas Sarkozy se dieron en el contexto de la publicación sus memorias, bajo el título “Los años de las luchas”, donde aseguró que Genaro García Luna tuvo un “papel decisivo” en el sexenio de Felipe Calderón.

Previamente, el expresidente de Francia declaró lo siguiente en el documental de Netflix “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal”:

“Sabíamos que, en este caso en particular, el Presidente no podía tomar decisiones sin su Ministro. Y que su Ministro era, en este caso particular, más poderoso que el Presidente”

El 21 de febrero de 2023, la Corte del distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, declaró culpable a Genaro García Luna por 5 cargos relacionados con el narcotráfico:

El exsecetario de Seguridad Pública espera sentencia por este caso.

Nicolas Sarkozy tuvo una cena con Felipe Calderón en marzo de 2009, la cual se llevó a cabo en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde el expresidente de Francia buscó negociar la extradición de Florence Cassez.

Sin embargo, el exmandatario dijo: “las cosas se torcieron en el momento en que pronuncié el nombre de Florence Cassez”. Fue por este hecho que logró notar que “la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida”.

Esto fue lo que declaró el expresidente de Francia:

“El ambiente había sido cálido cálido y distendido en aquella finca a la que quisieron invitarnos. Las cosas se torcieron en el momento en que pronuncié el nombre de Florence Cassez. La violencia de su respuesta me dejó de piedra. Yo no contaba con algo así. Era evidente que aquello ahora representaba para el Presidente Calderón un asunto personal. El hombre se mostraba totalmente enrocado en sus certezas. Aquello chocaba frontalmente con la carta que me había escrito con anterioridad. Carla estaba tan aterrorizada como yo. Fue entonces cuando sospeché que algo no cuadraba y que había algo que no sabíamos”

Nicolas Sarkozy