Mariana Mazzucato es una economista de origen italiano que desarrolla su carrera académica en Reino Unido y Estados Unidos.

Actualmente es profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en University College London (UCL) y directora fundadora del UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP), desde donde desarrolla investigaciones y asesora a gobiernos y organismos internacionales.

La economista cobró especial relevancia en México durante 2026 por su participación en el análisis del Plan México, estrategia económica presentada por el gobierno mexicano en 2025.

¿Quién es Mariana Mazzucato?

Mariana Mazzucato es una economista, académica y asesora internacional reconocida por sus investigaciones sobre innovación, creación de valor y el papel que puede desempeñar el Estado en la economía.

Su trabajo está relacionado con el concepto de “Estado emprendedor” y con las llamadas políticas orientadas por misiones, mediante las cuales plantea dirigir recursos e innovación hacia objetivos concretos de interés público. Entre sus libros más conocidos se encuentran The Entrepreneurial State (2013), The Value of Everything (2018), Mission Economy (2021) y The Big Con (2023).

Desde el IIPP de UCL también participa en proyectos internacionales sobre crecimiento inclusivo y sostenible, cambio climático, salud, agua, innovación y transformación de las instituciones públicas.

¿Qué edad tiene Mariana Mazzucato?

Mariana Francesca Mazzucato tiene 58 años al 22 de septiembre de 2026. Nació el 16 de junio de 1968 en Roma, Italia.

¿Mariana Mazzucato tiene pareja?

Mariana Mazzucato está casada con Carlo Cresto-Dina, productor cinematográfico italiano y fundador de la compañía Tempesta.

¿Qué signo zodiacal es Mariana Mazzucato?

Mariana Mazzucato es Géminis, debido a que nació el 16 de junio. En la astrología occidental, Géminis pertenece al elemento aire.

¿Mariana Mazzucato tiene hijos?

Mariana Mazzucato y Carlo Cresto-Dina tienen cuatro hijos.

¿Qué estudió Mariana Mazzucato?

Mariana Mazzucato realizó su formación universitaria y de posgrado en Estados Unidos.

Licenciatura: Historia y Relaciones Internacionales en Tufts University.

Maestría: Economía en The New School for Social Research.

Doctorado: Economía en The New School for Social Research, obtenido en 1999.

Posteriormente desarrolló una carrera académica vinculada con la economía de la innovación y la política científica. Antes de incorporarse a UCL, ocupó la RM Phillips Professorial Chair en la Science Policy Research Unit de la University of Sussex.

¿En qué ha trabajado Mariana Mazzucato?

La trayectoria de Mariana Mazzucato combina investigación académica, docencia, asesoría a gobiernos y participación en organismos internacionales.

University College London: profesora de Economía de la Innovación y Valor Público y directora fundadora del UCL Institute for Innovation and Public Purpose.

University of Sussex: ocupó la RM Phillips Professorial Chair en la Science Policy Research Unit.

Comisión Europea: fue asesora especial del comisario de Investigación, Ciencia e Innovación entre 2017 y 2019 y elaboró un informe sobre investigación e innovación orientadas por misiones.

Organización Mundial de la Salud: presidió el Consejo sobre los Aspectos Económicos de la Salud para Todos.

Comisión Global sobre la Economía del Agua: se desempeña como copresidenta.

Sudáfrica: ha formado parte del Consejo Asesor Económico del presidente y desempeñado funciones relacionadas con la presidencia sudafricana del G20.

G20: participó como copresidenta del grupo de expertos sobre movilización global contra el cambio climático.

Consejo Global sobre la Nueva Economía del Siglo XXI: en 2026 fue nombrada copresidenta junto con Carlos Cuerpo, vicepresidente y ministro de Economía de España.

Plan México: en 2026, junto con Lara Merling, elaboró el informe State Transformation for Plan México, centrado en las capacidades institucionales necesarias para llevar adelante la estrategia económica mexicana.

Autora: ha publicado The Entrepreneurial State (2013), The Value of Everything (2018), Mission Economy (2021), The Big Con (2023) y The Common Good Economy (2026).

En 2026, su trabajo también se vinculó con el debate sobre una “economía del bien común”, concepto que desarrolla tanto en su nuevo libro como en el Consejo Global sobre la Nueva Economía del Siglo XXI.