¿Quién es Karin Immergut? Se trata de la jueza federal de Estados Unidos que bloqueó los planes del presidente Donald Trump de usar a la Guardia Nacional en Portland y de quien te contamos estos datos:

Uso y tráfico armas

Producción y tráfico de narcóticos

Crimen organizado

En noviembre de 2025, bloqueó la orden de Trump que autorizaba agentes federales en Portland, pues advirtió que se incurriría en violaciones constitucionales, falta de jurisdicción local y ausencia de justificación legal.

Licenciatura en Literatura Inglesa (BA) en el Amherst College

Doctorado en Derecho (JD) en la Universidad de California, Berkeley – School of Law

Jueza de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (2024–presente)

Jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Oregón (2019–presente)

Jueza del Tribunal del Condado de Multnomah, Oregón (2009–2019)

Fiscal Federal del Distrito de Oregón (2003–2009)

Fiscal Adjunta en el Distrito Central de California y luego en Oregón (antes de 2003)

Fiscal del caso de Kenneth Starr durante la investigación a Bill Clinton (1998)

Karin Immergut bloqueó los planes de Donald Trump

Karin Immergut bloqueó la orden presidencial de Donald Trump que autorizaba el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, pues advirtió una ausencia de condiciones legales y violaciones constitucionales.

En su fallo, la jueza revisó el marco federal que regula el uso de tropas en territorio nacional y concluyó que no existía rebelión ni obstrucción legal, por lo que el presidente no podía intervenir sin consentimiento local.

“Este Tribunal concluye que, incluso otorgando gran deferencia a la determinación del Presidente, este no tenía una base legal para federalizar la Guardia Nacional” Karin Immergut. Jueza Federal de Estados Unidos

El fallo se emitió luego de las protestas frente a instalaciones del ICE, en las que agentes federales actuaron sin respaldo estatal, por lo que Karin Immergut determinó que no había justificación legal para el uso de fuerza militar.

La orden judicial impide futuros despliegues similares, establece límites al poder ejecutivo y refuerza la autonomía estatal, pues Karin Immergut subrayó que el uso de tropas requiere condiciones específicas y verificables.