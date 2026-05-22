Jay Bhattacharya es un médico, economista de la salud y académico indoestadounidense, actual director de los National Institutes of Health (NIH) y, desde febrero de 2026, director interino de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en la administración de Donald Trump.

Su nombramiento para dirigir simultáneamente el NIH y de manera interina el CDC lo convirtió en una de las figuras más poderosas del sistema científico y sanitario de Estados Unidos, con influencia directa sobre la investigación biomédica, el financiamiento científico y la estrategia federal de salud pública.

¿Quién es Jay Bhattacharya?

Jayanta “Jay” Bhattacharya es un médico, economista y académico especializado en economía de la salud, políticas sanitarias y envejecimiento poblacional.

Es profesor en Stanford University y ha ocupado cargos como investigador asociado del National Bureau of Economic Research (NBER), senior fellow del Stanford Institute for Economic Policy Research y director del Stanford Center on the Demography of Health and Aging.

Ganó notoriedad pública durante la pandemia de covid-19 por cuestionar las políticas de confinamiento masivo y por participar en discusiones internacionales sobre salud pública, economía y libertades individuales.

¿Qué edad tiene Jay Bhattacharya?

Jay Bhattacharya nació en 1968 en Calcuta, India. Aunque las biografías públicas no precisan el día y mes exactos de su nacimiento, en 2026 tiene 58 años.

¿Jay Bhattacharya tiene pareja?

La situación sentimental de Jay Bhattacharya no es pública. El médico y economista mantiene su vida personal en un perfil reservado.

¿Qué signo zodiacal es Jay Bhattacharya?

No es posible determinar el signo zodiacal de Jay Bhattacharya porque las fuentes públicas sólo mencionan que nació en 1968, sin especificar día y mes de nacimiento.

¿Jay Bhattacharya tiene hijos?

No existen referencias públicas confirmadas sobre si Jay Bhattacharya tiene hijos.

¿Qué estudió Jay Bhattacharya?

Jay Bhattacharya estudió Economía en la Universidad de Stanford y posteriormente orientó su formación hacia la medicina y la investigación en salud pública, consolidando una carrera que combina economía, políticas sanitarias y ciencias biomédicas.

Licenciatura (BA) en Economía: Universidad de Stanford.

Maestría (MA) en Economía: Universidad de Stanford.

Doctorado en Medicina (MD): Stanford University School of Medicine.

Doctorado en Filosofía (PhD) en Economía: Universidad de Stanford.

¿En qué ha trabajado Jay Bhattacharya?

Jay Bhattacharya ha desarrollado una trayectoria que combina docencia, investigación académica y participación directa en la formulación de políticas públicas de salud.