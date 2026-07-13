Hebe Casado es vicegobernadora de Menzona, Argentina, quien fue nombrada persona non grata en la embajada de Francia tras lanzar un comentario racista contra la selección francesa.

La embajada de Francia en Argentina prohibió a Hebe Casado a participar en actividades y eventos del consulado.

¿Quién es Hebe Casado? Vicegobernadora de Mendoza

Hebe Casado es una médica y política originaria de Mendoza, Argentina, actual vicegobernadora de la provincia de Mendoza del periodo de 2023-2027.

La vicegobernadora ha negado que haya sido racista con la selección de Francia tras escribir en X: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

Hebe Casadp (X/@hebesil)

¿Qué edad tiene Hebe Casado?

Hebe Casado nació el 18 de abril de 1976; actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es el esposo de Hebe Casado?

Hebe Casado está casada desde hace 20 años con un hombre llamado Guillermo.

¿Qué signo zodiacal es Hebe Casado?

Hebe Casado es Tauro.

Hebe Casado (X/@hebesil)

¿Cuántos hijos tiene Hebe Casado?

Hebe Casado tiene dos hijos llamados Juan Pablo y Fátima.

¿Qué estudió Hebe Casado?

Hebe Casado estudió medicina en la Universidad Nacional de Cuyo.

¿En qué ha trabajado Hebe Casado?

Hebe Casado fue diputada provincial de 2018 a 2022; en 2023 fue electa como vicegobernadora de la provincia junto a Alfredo Cornejo por el Frente Cambia Mendoza.

La vicegobernadora protagonizó un escándalo tras lanzar un mensaje racista contra la selección de Francia tras ganar contra Paraguay en el Mundial 2026.

La embajada de Francia en Argentina la nombró persona non grata y la acusó de ser racista, por lo que no le permitirá asistir a reuniones o celebraciones de la embajada.