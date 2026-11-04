Abdulrahman Mohamed El-Sayed obtuvo un triunfo histórico como el primer senador musulmán en Estados Unidos.

El senador electo, emanado del Partido Demócrata, representará al estado de Michigan en el Senado de Estados Unidos en lugar de su principal contrincante Mike Rogers.

Desde Detroit, Abdul El-Sayed dio sus primeras palabras como senador electo en un atril con la leyenda “Abdul senador de Estados Unidos. Gracias Michigan”.

“Michigan, lo ganamos. Mi nombre es Abdulrahman Mohamed El-Sayed y me siento muy orgulloso y honrado de estado aquí como senador electo del gran estado de Michigan” Abdul El-Sayed, senador electo

Abdul El-Sayed gana a Mike Rogers por 7 puntos

Con actualización a las 7:53 horas del 4 de noviembre, Abdul El-Sayed ganó con el 52.52 por ciento de votos frente a 45.48 de Mike Rogers.

La diferencia ente ambos candidatos es de 7 puntos, equivalentes a alrededor de 350 mil votos a favor de Abdul El-Sayed.

El escrutinio de votos lleva un 97 por ciento, por lo que prácticamente se da por ganador a Abdul El-Sayed.

Abdul El-Sayed, objeto de ataques de islamofobia por parte de Trump que nunca respondió

Abdul El-Sayed fue objeto de ataques de Donald Trump quien aseguró que era “yihadista” , lo que en su momento generó rechiflas para el político musulmán en los mítines del presidente.

El presidente Trump cuestionó la lealtad de Abdul El-Sayed con Estados Unidos, sugirió que estaba del lado de los terroristas y que deberían pasarlo por detector de metales cada vez que entrara al Senado.

Durante sus primer discurso como senador electo, Abdul El-Sayed dijo que no respondió a los ataques durante la campaña y que no llamó racistas ni personas llenas de odio porque no se postuló por un interés personal.

Agregó que sus detractores quieren convertir a Estados Unidos en un lugar pequeño y difícil para diversos grupos pero en realidad Estados Unidos es muy grande y caben todos.