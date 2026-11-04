En las elecciones del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, se dio a conocer el triunfo de la demócrata Deb Haaland, quien además hace historia al ser la primera mujer indígena gobernadora.

La victoria de Deb Haaland sobre Gregory D. Hull fue apenas por 14.5% superior, según la información preliminar.

Deb Haaland se convierte en la primera gobernadora indígena de Estados Unidos

La carrera política de Deb Haaland, de la comunidad indígena Laguna Pueblo en Nuevo México, siguió encaminada por el objetivo de la gobernación y otro hecho histórico para la representación indígena.

Información preliminar y la propia celebración de Deb Haaland, confirmaron que fue electa como gobernadora de Nuevo México en las elecciones de Estados Unidos.

Este hecho convierte a Deb Haaland en la primera mujer indígena de Estados Unidos en ocupar el cargo político de gobernadora, además de la primera mujer indígena en gobernar a Nuevo México.

Deb Haalan confirma su elección como gobernadora de Nuevo México. (@debhaalandnm)

En las elecciones 2026 de Estados Unidos, Deb Haaland tuvo como contrincante principal a Greggory D. Hull, quien ocupó el cargo de gobernador en tres mandatos. Sin embargo, la demócrata logró vencerlo por poco más del 10%.

Deb Haaland: 57.2%

Greggory D. Hull: 42.8%

A los resultados, se le sumó el reconocimiento de Hull a la victoria de Deb Haaland vía telefónica, informó AP, admitiendo así su derrota en las elecciones de Estados Unidos.