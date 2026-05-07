Sydney Kamlager-Dove es una política demócrata estadounidense y crítica de la administración de Donald Trump, de 79 años de edad.

Es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y, por ende, es una voz activa en el Congreso. Es reconocida por abordar temas de seguridad, política exterior y derechos civiles.

A continuación te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Sydney Kamlager-Dove?

Desde 2023, Sydney Kamlager-Dove representa al distrito congresional 37 de California en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El presidente del Partido Demócrata de California, Rusty Hicks, la describe como “una defensora de la justicia social que ha hecho cambios transformadores para reformar el sistema de justicia penal”.

Sus prioridades en el Senado incluyen:

Reforma del sistema de justicia penal

Empleo

Educación y artes

Inversión en iniciativas de vivienda y personas sin hogar

Acciones contra el cambio climático.

Sydney Kamlager-Dove, Miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (@sydneykamlager / Instagram)

¿Qué edad tiene Sydney Kamlager-Dove?

Sydney Kamlager-Dove nació en Chicago, California, el 20 de julio de 1972 por lo que actualmente tiene 53 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sydney Kamlager-Dove?

Sydney Kamlager-Dove está casada con Austin Dove, quien es abogado de la firma Grace Legal.

Sydney Kamlager-Dove junto a su esposo (@sydneykamlager / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Sydney Kamlager-Dove?

A Sydney Kamlager-Dove la rige el signo zodiacal de cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Sydney Kamlager-Dove?

Se desconoce esta información sobre Sydney Kamlager-Dove.

¿Qué estudió Sydney Kamlager-Dove?

Sydney Kamlager-Dove tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California.

Así como cuenta con una Maestría en Administración de las Artes, del Heinz College, en la Universidad Carnegie Mellon.

Sydney Kamlager-Dove, Miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (@sydneykamlager / Instagram)

¿En qué ha trabajado Sydney Kamlager-Dove?

En 1996, Sydney Kamlager-Dove fue portavoz del Centro de Recursos de Arte Público y Social (SPARC) en California.

fue portavoz del Centro de Recursos de Arte Público y Social (SPARC) en California. En 1997 escaló como Directora de arte público de la organización.

Tras su salida de SPARC se convirtió en la asistente del actor Delroy Lindo, de 73 años de edad.

Fue Directora de asuntos públicos de Crystal Stairs, una corporación de cuidado infantil sin fines de lucro encabezada por Holly Mitchell.

En 2010, trabajó en la campaña que ingresaría a Holly Mitchell a la Asamblea de California,

Ya dentro de la política y antes de ser parte del Senado de California, participó en la Asamblea y como fideicomisario del distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles.

Es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Forma parte de la junta directiva de Planned Parenthood en Los Ángeles.