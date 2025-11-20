Danielle Latimer fue compañera de la mexicana Fátima Bosch durante la edición Miss Universo 2025.

Durante su participación en el certamen, la representante de Gran Bretaña cayó en el escenario principal tras un aparente resbalón.

¿Quién es Danielle Latimer?

Danielle Latimer es originaria del barrio de Barry, ubicado en Gales, REino Unido.

En 2025 ganó su pase a Miss Universo tras ser coronada como Miss Gran Bretaña.

Danielle Latimer, de Gran Bretaña, en Miss Universo 2025 (YouTube | Captura de video)

¿Cuántos años tiene Danielle Latimer?

Se sabe que Danielle Latimer tiene 36 años de edad.

¿Quién es el esposo de Danielle Latimer?

Se desconoce el estado civil de Danielle Latimer.

¿Qué signo zodiacal es Danielle Latimer?

No hay datos precisos de la fecha de nacimiento de Danielle Latimer.

Danielle Latimer (Instagram | @danilatimerphoto)

¿Quiénes son los hijos de Danielle Latimer?

Danielle Latimer no tiene hijos.

¿Qué estudió Danielle Latimer?

Danielle Latimer tiene una Licenciatura en Danza y Práctica profesional por parte de la Universidad de Bedfordshire.

¿En qué ha trabajado Danielle Latimer?

Medios señalan que Danielle Latimer esconde una serie de profesiones y habilidades como:

Emprendedora

Fotógrafa independiente

Estilista de moda

Danielle Latimer cayó en el escenario principal de Miss Universo 2025

Fue durante el desfile de trajes nacionales que Danielle Latimer resbaló y cayó al suelo del escenario de Miss Universo 2025.

La representante de Gran Bretaña salió a desfilar con con un vestido verde a juego de un chal rojo y un carro de flores.

Estos elementos fueron un homenaje que hizo de Eliza Doolittle, personaje principal de la película My Fair Lady.

Tras la caída, los espectadores no tardaron en mostrar asombro y preocupación, pero rápidamente Danielle Latimer continuó con el espectáculo.

En un segundo movimiento se despojó de la ropa y reveló un elegante vestido en color blando.

De acuerdo con Danielle Latimer, su caída fue actuada como parte de la representación de Eliza Doolittle y su evolución dentro de la película.