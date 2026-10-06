Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, ocurrido en febrero de 2026 en Tipp City, Ohio. El hombre de 40 años se declaró inocente y sostuvo que no tuvo participación en el crimen.

La Fiscalía acusó a Caleb Flynn de dispararle dos veces en la parte posterior de la cabeza a Ashley mientras se encontraba en la cama. Posteriormente, habría manipulado la escena para hacer creer que un intruso había entrado a la vivienda por el garaje y cometido el asesinato.

¿Qué pasó con Ashley Flynn? Este es el crimen del que se le acusa a Caleb Flynn

Caleb Flynn llamó al 911 la madrugada del 16 de febrero para reportar que Ashley Flynn había sido asesinada por un supuesto intruso; sin embargo, fue detenido tres días después.

De acuerdo con los fiscales, presentaron mensajes de Caleb Flynn con su amante, registros digitales y evidencia de la escena como parte del caso en su contra, revelando que alteró y manipuló la escena para que pareciera que un intruso había entrado a su casa y matado a Ashley Flynn.

Durante el juicio, Caleb Flynn no testificó y su defensa argumentó que las pruebas eran circunstanciales, además, sostuvo que la Fiscalía únicamente había demostrado que mantenía una aventura y no que hubiera cometido el asesinato.

El 29 de septiembre, el jurado declaró culpable de asesinato agravado de Ashley Flynn y otros delitos a Caleb Flynn. Días después, durante la sentencia, Flynn lloró, pidió perdón por sus decisiones y reconoció haber sido infiel, pero volvió a negar haber matado a Ashley, su esposa.

Finalmente, el pasado 5 de octubre del 2026, la jueza Jeannine Pratt condenó a Caleb Flynn, exconcursante de American Idol a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su esposa Ashley Flynn.