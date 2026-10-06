Acá te contamos quién fue Ashley Flynn, la esposa del exconcursante de American Idol, Caleb Flynn.

El nombre de Ashley Flynn ha llamado la atención por su trágico asesinato el 16 de febrero en 2026 a manos de su esposo, quien fue condenado a cadena perpetua por el crimen.

¿Quién fue Ashley Flynn?

Ashley Elizabeth Flynn fue una entrenadora de voleibol y maestra estadounidense.

Ashley Flynn (Especial)

¿Cuántos años tenía Ashley Flynn?

Al momento de su muerte, Ashley Flynn tenía 37 años de edad. Nació el 28 de febrero de 1988.

¿Quién era el esposo de Ashley Flynn?

El esposo de Ashley Flynn fue Caleb Flynn, exconcursante de American Idol y expastor de música en Ohio, Estados Unidos.

Caleb Flynn asesinaría a su esposa el 16 de febrero en 2026 debido a una relación extramatrimonial que sostenía con Alleigha Botner.

Ashley Flynn (Ashley Flynn / Facebook )

¿Qué signo zodiacal era Ashley Flynn?

Por su fecha de nacimiento, Ashley Flynn pertenecía al signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tuvo Ashley Flynn?

Ashley Flynn tuvo dos hijas.

¿Qué estudió Ashley Flynn?

Se sabe que Ashley Flynn se graduó de la Tipp City en 2006 y de la Universidad Lee en Cleveland, Tennessee, en 2010.

¿En qué trabajó Ashley Flynn?

Ashley Flynn trabajó como entrenadora de voleibol en la escuela secundaria Tippecanoe. También fue maestra suplente y exmaestra de tiempo completo.

De igual manera, fue profesora en LifeWise Academy donde impartía educación bíblica a estudiantes de escuelas públicas.

Igualmente participó como voluntaria en su iglesia, Christian Life Center.