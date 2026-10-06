Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, de 37 años, en Ohio. El hombre de 40 años fue declarado culpable de:

Asesinato agravado

Homicidio

Agresión

Manipulación de pruebas.

“Seguiré luchando por mi inocencia mientras el Señor me lo permita, ya que no maté a mi esposa. Le hice promesas a Ashley el día de nuestra boda; fallé esas promesas y, con mis decisiones, les he causado un dolor inmenso. Estoy seguro de que, debido a esas decisiones, han sentido traición, confusión, ira y mucho más.” Caleb Flynn

Flynn, quien también fue pastor y apareció en American Idol en 2013, llamó al 911 el 16 de febrero para reportar que un supuesto intruso había disparado contra Ashley; Sin embargo, los fiscales sostuvieron que él mató a su esposa y alteró la escena del crimen para simular un allanamiento.

Caleb Flynn negó haber matado a su esposa

Durante la audiencia de sentencia, Caleb Flynn, exconcursante de American Idol, rompió en llanto y volvió a negar que hubiera asesinado a Ashley, y aunque reconoció haber mentido sobre otros asuntos, insistió en que continuaría luchando por demostrar su inocencia.

“Pudiste haberte marchado. Pudiste haberte separado de ella y dejarla aquí en la tierra para que pudiera estar con las personas que la necesitaban, que la amaban, que anhelaban tenerla en sus vidas. Pero en cambio, por tu avaricia, tu egoísmo, tu lujuria y tu crueldad, elegiste quitarle la vida a Ashley, y al hacerlo, hiciste mucho más que quitarle la vida a tu esposa” Jueza Jeannine Pratt

La jueza Jeannine Pratt calificó sus acciones como “aborrecibles” y señaló que Caleb Flynn representaba el mayor riesgo para la sociedad. Los fiscales, por su parte, aseguraron que el asesinato fue planeado y que existían mensajes entre Flynn y su amante relacionados con el fin de su matrimonio.

Uno de los momentos más dolorosos ocurrió cuando familiares de Ashley leyeron las declaraciones de sus hijas. Ava, una de las menores, le reprochó haber asesinado a “la única madre que he tenido”, mientras que Alyssa cuestionó a Caleb Flynn cómo pudo causarles semejante dolor.