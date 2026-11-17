Bryan Bedford es un ejecutivo estadounidense de aviación y el vigésimo administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), cargo que ocupa desde julio de 2025.

El 13 de noviembre de 2026 una falla técnica en la red de telecomunicaciones de la FAA obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas en todo Estados Unidos. Bedford encabezó la respuesta institucional, informó que el sistema se había estabilizado esa misma tarde y señaló que la agencia continuaría investigando la causa raíz del problema junto con la empresa L3Harris.

¿Quién es Bryan Bedford?

Bryan Bedford es un ejecutivo estadounidense del sector aeronáutico, piloto privado y administrador de la FAA. Su trayectoria está vinculada principalmente con la dirección de aerolíneas regionales, la gestión financiera y el desarrollo de programas de formación para pilotos.

Su etapa más reconocida ocurrió al frente de Republic Airways, compañía que dirigió durante 26 años. Durante ese periodo, la aerolínea pasó de contar con 36 aviones turbohélice y 85 millones de dólares en ingresos a operar más de 250 jets y superar los 3 mil millones de dólares en ingresos.

¿Qué edad tiene Bryan Bedford?

Bryan Bedford nació en Florida, Estados Unidos, en 1961. Tiene 65 años al 16 de noviembre de 2026.

¿Bryan Bedford tiene pareja?

Sí. Bryan Bedford está casado con Maria Bedford. Ambos se conocieron cuando él trabajaba en una firma de contabilidad, durante un proceso relacionado con la quiebra de una aerolínea.

¿Qué signo zodiacal es Bryan Bedford?

Bryan Bedford es Escorpio, debido a que su fecha de nacimiento se registra el 26 de octubre. Este signo pertenece al elemento agua y suele asociarse con características como determinación, intensidad, estrategia y perseverancia.

¿Bryan Bedford tiene hijos?

Sí. Bryan Bedford tiene ocho hijos, según declaró en una entrevista publicada en 2009.

¿Qué estudió Bryan Bedford?

Bryan Bedford cuenta con formación académica en finanzas y contabilidad. Su preparación universitaria incluye:

Licenciatura en Finanzas y Contabilidad: estudió en Florida State University, donde se graduó en 1985.

¿En qué ha trabajado Bryan Bedford?

Bryan Bedford es conocido por su trayectoria en la dirección de aerolíneas regionales y por asumir la administración de la FAA. Su experiencia profesional incluye puestos en finanzas corporativas, dirección ejecutiva, adquisiciones, formación de pilotos y gestión de compañías aeronáuticas.