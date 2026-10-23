Sarah A. Duffy es una diplomática estadounidense y funcionaria del Servicio Exterior de Estados Unidos.

Desde enero de 2025 se desempeña como cónsul general de Estados Unidos en México, cargo desde el que participa en asuntos consulares y en la coordinación con autoridades mexicanas.

¿Quién es Sarah A. Duffy?

Sarah A. Duffy es una diplomática estadounidense que ingresó al Servicio Exterior de Estados Unidos en enero de 2004. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos relacionados con asuntos consulares, seguridad nacional, atención a ciudadanos estadounidenses y respuesta ante crisis.

Su trayectoria profesional incluye asignaciones diplomáticas en Bangladesh, Honduras, India y Tailandia, así como puestos en distintas oficinas del Departamento de Estado en Washington, D. C. Desde enero de 2025, se desempeña como cónsul general de Estados Unidos en México.

¿Qué edad tiene Sarah A. Duffy?

No se encontró información pública verificable sobre la fecha de nacimiento de Sarah A. Duffy, por lo que no es posible confirmar su edad.

¿Sarah A. Duffy tiene pareja?

Sarah A. Duffy mantiene su vida privada y sentimental fuera del ámbito público, por lo que no se dispone de información confirmada sobre estos aspectos.

¿Qué signo zodiacal es Sarah A. Duffy?

No es posible determinar el signo zodiacal de Sarah A. Duffy, ya que no se cuenta con una fecha de nacimiento verificable.

¿Sarah A. Duffy tiene hijos?

Sarah A. Duffy no ha hecho declaraciones públicas sobre si tiene hijos o si desea tenerlos. La información disponible sobre ella se centra en su trayectoria profesional y diplomática.

¿Qué estudió Sarah A. Duffy?

Sarah A. Duffy estudió en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y en el National War College, institución estadounidense especializada en estudios estratégicos.

Licenciatura: Planeación Urbana y Regional, en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Maestría: Planeación Urbana y Regional, en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Maestría: Estrategia de Seguridad Nacional, en el National War College.

Educación media: Mother McAuley Liberal Arts High School.

¿En qué ha trabajado Sarah A. Duffy?

Sarah A. Duffy ha desarrollado una carrera en la administración pública y la diplomacia estadounidense. Antes de incorporarse al Servicio Exterior, trabajó en planeación urbana; posteriormente, ocupó puestos en embajadas de Estados Unidos y oficinas especializadas en asuntos consulares y seguridad nacional.

Entre sus principales cargos y experiencias profesionales destacan: