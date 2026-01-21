Señalado como el “héroe del día” en redes sociales, el eurodiputado danés Anders Vistisen mandó un fuerte mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Anders Vistisen insultó a Donald Trump ante el Parlamento Europeo, derivado de las amenazas del estadounidense contra Groenlandia, que forma parte de Dinamarca.

¿Quién es Anders Vistisen?

Anders Primdahl Vistisen es un eurodiputado y político danés que pertenece y es jefe del grupo Patriotas por Europa, tal como se destaca en su perfil del Parlamento Europeo.

Asimismo, Anders Vistisen es señalado como una figura clave del Partido Popular Danés, cuyo objetivo en el Parlamento Europeo es detener la migración ilegal y el gasto excesivo.

Igualmente, Anders Vistisen se ha viralizado en occidente debido a que ha hecho público su desprecio por Donald Trump de manera pública en diversas ocasiones.

¿Quién es Anders Vistisen? Eurodiputado danés que ha insultado a Donald Trump (Anders Vistisen vía X)

¿Qué edad tiene Anders Vistisen?

Nacido en Viborg, Dinamarca, en 1987, Anders Vistisen tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Anders Vistisen?

Anders Vistisen estaría casado con Mette Vistisen.

¿Anders Vistisen tiene hijos?

La información del partido estipula que Anders Vistisen tendría tres hijos.

¿Quién es Anders Vistisen? Eurodiputado danés que ha insultado a Donald Trump (Anders Vistisen vía X)

¿Qué estudió Anders Vistisen?

Acorde con su currículum, Anders Vistisen es licenciado en Derecho por la Universidad Aarhus, por la cual también tiene una maestría en la misma materia en 2013.

¿En qué ha trabajado Anders Vistisen?

Referente a su carrera, Anders Vistisen ha ostentado diversos cargos tanto en Dinamarca como en el Parlamento Europeo, entre ellos:

Director de asuntos públicos

Profesor de la escuela Logstrup

Presidente del Partido Popular Danés de Viborg

Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular Danés

Vicepresidente responsable de asuntos organizativos

Presidente nacional del partido

Consejero regional de Midtjylland

Asesor jurídico del Parlamento Europeo

Integrante del ayuntamiento de Randers

Presidente del Comité de Democracia en Midtjylland

¿Quién es Anders Vistisen? Eurodiputado danés que ha insultado a Donald Trump (Anders Vistisen vía X)

Anders Vistisen volvió a “mandar a la mierda” a Donald Trump frente al Parlamento Europeo

La tarde del martes 20 de enero 2026, Anders Vistisen se viralizó debido a que por segunda ocasión mandó a la mierda a Donald Trump en su participación frente al Parlamento Europeo.

En enero de 2025, Anders Vistisen ya había dicho estas palabras a Donald Trump derivado de una mención sobre comprar Groenlandia a Dinamarca, las cuales escalaron en amenazas en un año.

“En su lenguaje, señor presidente (Donald Trump), váyase a la mierda” Anders Vistisen

Derivado de esto y tras filtraciones de unos mensajes con el secretario de la OTAN, así como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el discurso en el Parlamento Europeo giró en torno a Donald Trump.

Sin embargo, Anders Vistisen fue reprendido por el presidente del Parlamento Europeo, quien señaló que de manera independiente a su sentir por Donald Trump, no se permite ese lenguaje.