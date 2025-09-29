Un nuevo tiroteo masivo conmociona a la sociedad estadounidense al registrarse un ataque contra una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, este domingo 28 de septiembre.

Se trata de la iglesia de Grand Blan en Michigan, la cual fue objeto de un tiroteo y un incendio por parte de un hombre identificado como Thomas Stanford.

El tiroteo dejó un saldo de alrededor de 10 heridos y cuatro muertos al momento (además del tirador abatido).

Por eso te contamos lo que sabemos de Thomas Stanford.

¿Quién era Thomas Stanford?

Thomas Stanford es el responsable de tiroteo masivo en la iglesia mormona de Grand Blanc Michigan este domingo 28 de septiembre.

La Iglesia de los Santos de los Últimos Días se encuentra a las afueras de la ciudad de Flint, Michigan, la cual fue incendiada. Antes del incendio, el hombre fue abatido por la policía.

El saldo es de alrededor de 10 heridos y dos muertos.

¿Qué edad tenía Thomas Stanford?

Thomas Stanford tiene 40 años de edad, de acuerdo con los primeros reportes. El hombre llegó a la mencionada iglesia a las 10:25 horas.

¿Quién es la esposa de Thomas Stanford?

Se desconoce esa información sobre Thomas Stanford. Lo que se sabe es que el hombre residía en el poblado de Burton.

¿Qué signo zodiacal era Thomas Stanford?

Ese dato es desconocido, solo se conoce que Thomas Stanford tiene 40 años de edad.

¿Cuántos hijos tiene Thomas Stanford?

Al momento se desconoce si Thomas Stanford tiene hijos.

¿Qué estudió Thomas Stanford?

Se desconocen los estudios formales de Thomas Stanford.

¿En qué ha trabajado Thomas Stanford?

Thomas Stanford fue ilitar en el ejército estadounidense.

Tiroteo en iglesia de Michigan deja 2 muertos

El tiroteo en la iglesia mormona de Mont Blanc dejó un saldo de alrededor de 10 heridos y cuato muertos, además del tirador, tras el ataque de Thomas Stanford.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, se trató de un ataque a los cristianos de Estados Unidos.