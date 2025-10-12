El nombre de Ian Watkins se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que el vocalista de Lostprophets había muerto en prisión.

Ian Watkins, cantante inglés, murió tras un ataque dentro de la prisión británica donde se encontraba cumpliendo su condena por múltiples delitos sexuales contra menores.

¿Quién era Ian Watkins, vocalista de Lostprophets que murió en prisión?

Ian David Karslake Watkins comenzó su carrera musical como baterista en Public Disturbance, una banda de hardcore punk.

Sin embargo, es recordado como Ian Watkins, el vocalista de la banda de rock Lostprophets.

Ian Watkins, vocalista de Lostprophets (Tomada de video)

Con la banda, Ian Watkins alcanzó fama internacional y es que lograron vender más de tres millones de discos en todo el mundo.

Ian Watkins fue el cantante desde los inicios de Lostprophets, sin embargo, su carrera se vino abajo cuando fue arrestado en 2012 .

Aunque Lostprophets tuvieron una influencia considerable en la escena del rock alternativo británico de los 2000, su reputación quedó totalmente destruida tras la condena de Ian Watkins.

Desde ese momento la música de Lostprophets ha sido retirada de muchas plataformas debido a la gravedad de los delitos de su vocalista.

¿Cuántos años tenía Ian Watkins, vocalista de Lostprophets que murió en prisión?

Nacido el 30 de julio en Merthyr Tydfil, una localidad del sur de Gales, en 1977, Ian Watkins tenía 48 años de edad.

¿Quién era la esposa de Ian Watkins, vocalista de Lostprophets que murió en prisión?

Ian Watkins no se encontraba casado , sin embargo mantuvo relaciones con la presentadora Fearne Cotton entre 2004 y 2005, y posteriormente con la modelo y presentadora Alexa Chung.

También se le vinculó sentimentalmente con Alicia Simmons, exesposa del bajista de My Chemical Romance, Mikey Way, y con Marissa Festa.

Antes de su detención, tuvo una relación con la cantante y actriz Ivy Levan, con quien terminó tras varios años juntos.

¿Qué signo zodiacal era Ian Watkins, vocalista de Lostprophets que murió en prisión?

Ian Watkins era del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tenía Ian Watkins, vocalista de Lostprophets que murió en prisión?

Ian Watkins no tenía hijos que se conozcan públicamente.

¿Qué estudió Ian Watkins, vocalista de Lostprophets que murió en prisión?

De acuerdo con algunos reportes, Ian Watkins estudió diseño grafico en la Universidad de Gales, Newport.

¿En qué ha trabajado Ian Watkins, vocalista de Lostprophets que murió en prisión?

Reportes destacan que Ian Watkins trabajó como modelo publicitario para una empresa galesa.

Como estrella de rock desde los 20 años, vendió millones de álbumes en todo el mundo y conquistó multitudes en estadios.

Lostprophets fue una banda de rock que se formó en 1997 en Pontypridd (Gales) y lanzó cinco álbumes de estudio en total, sus integrantes eran:

Ian Watkins

Lee Gaze

Mike Lewis

Stuart Richardson

Jamie Oliver

Mike Chiplin

Alcanzó notoriedad internacional durante la década de los 2000 gracias a su mezcla de rock alternativo, metal y elementos electrónicos.

Su debut Thefakesoundofprogress (2000) llamó la atención, pero fue con Start Something (2004) que alcanzaron el estrellato, gracias a himnos como Last Train Home y Burn Burn.

Le siguieron Liberation Transmission (2006), que debutó en el número 1 de las listas británicas, The Betrayed (2010) y Weapons (2012).

Aunque su popularidad decayó ligeramente en sus últimos años, Lostprophets seguía siendo una banda de peso en festivales .

Un año después de la confesión de Ian Watkins, Lostprophets anunciaron su disolución definitiva.

En un comunicado emitido en octubre de 2013, los demás integrantes manifestaron estar “descorazonados, enojados y disgustados” por los crímenes del cantante, y expresaron su solidaridad con las víctimas.

Posteriormente, los exintegrantes formaron un nuevo grupo llamado No Devotion , junto con el vocalista Geoff Rickly, de la banda Thursday, publicando Permanence (2015) y No Oblivion (2022).

Ian Watkins, vocalista de Lostprophets, murió en prisión

Durante la mañana del sábado 11 de octubre se dio a conocer que Ian Watkins fue atacado en la prisión de Wakefield, West Yorkshire, y declarado muerto en el lugar pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia.

Según los primeros reportes, Ian Watkins fue emboscado y herido gravemente con un cuchillo .

Medios internacionales reportaron que dos hombres, de 25 y 43 años de edad, habrían sido detenidos bajo sospecha de asesinato y están actualmente bajo custodia policial.

Paramédicos y autoridades acudieron al penal HMP Wakefield, en el norte de Inglaterra, para iniciar una investigación.

Tras la muerte de Ian Watkins, vocalista de Lostprophets, la prisión fue cerrada y un portavoz del Servicio Penitenciario declaró que no harían declaraciones hasta que se terminarán las indagatorias.

Ian Watkins cumplía una larga condena tras ser encontrado culpable de múltiples delitos sexuales en contra de menores de edad.

Además se dio a conocer que no era la primera vez que Ian Watkins era atacado en la cárcel, pues en el 2023 fue apuñalado y tuvo que ser trasladado al hospital, pero las heridas no pusieron en riesgo su vida.

De acuerdo con lo que se reportó en ese momento, tres reclusos habían mantenido como rehén a Ian Watkins durante seis horas.

HMP Wakefield es una prisión de alta seguridad conocida por albergar a algunos de los criminales más peligrosos del Reino Unido.

Ian Watkins, vocalista de Lostprophets, fue condenado por múltiples delitos sexuales contra menores de edad

Ian Watkins fue detenido tras la ejecución de una orden judicial por drogas en su domicilio de Pontypridd (sur de Gales) el 21 de septiembre de 2012.

En ese momento se incautaron un gran número de ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento.

En diciembre del 2013, Ian Watkins, vocalista de Lostprophets, fue condenado a 29 años de prisión más seis bajo libertad condicional.

Esto luego de que Ian Watkins admitió haber cometido intento de violación y agresión sexual contra un menor de 13 años, pero negó el cargo de violación.

Ian Watkins también confesó otros delitos como:

Haber conspirado para violar a un niño

Tres cargos de agresión sexual

Siete por producción y posesión de material pornográfico infantil

Uno por posesión de una imagen extrema que involucraba un acto sexual con un animal

Incluyendo el intento de violación de un bebé.

La investigación policial reveló que Watkins había persuadido a dos mujeres para que abusaran sexualmente de sus propios hijos y los ofrecieran al músico, ambas fueron condenadas.

En 2014, los jueces rechazaron su petición para reducir condena, luego de que el magistrado consideró que Ian Watkins no mostraba remordimiento.