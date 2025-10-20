Estefanía Restrepo, conocida como la Traviesa RP, fue asesinada durante un asalto en Colombia.
El sábado 18 de octubre, Estefanía Restrepo se encontraba con su exnovio cuando fue asaltada en calles de Medellín, Colombia.
¿Quién es Estefanía Restrepo? La Traviesa RP fue asesinada durante un asalto
Estefanía Restrepo Valencia era una influencer de origen colombiano, específicamente de Antioquia.
La Traviesa RP tenía más de 13 mil seguidores en Instagram y compartía su vida cotidiana, así como bromas.
La influencer fue asesinada de varias puñaladas y murió tras ser trasladada al hospital en Colombia.
¿Qué edad tenía Estefanía Restrepo?
Estefanía Restrepo tenía 26 años de edad, pero se desconoce su fecha de nacimiento.
¿Quién es el esposo de Estefanía Restrepo?
Estefanía Restrepo no estaba casada y el día de su asesinato estaba acompañada de su exnovio.
¿Cuántos hijos tenía Estefanía Restrepo?
Estefanía Restrepo no tenía hijos.
¿Qué estudió Estefanía Restrepo?
Se desconoce la formación académica de Estefanía Restrepo.
¿En qué trabajó Estefanía Restrepo?
Estefanía Restrepo era una creadora de contenido, conocida por sus en vivos en Facebook y por participar en sketchs.
La influencer también compartía bromas en Instagram y tenía más de 217 mil seguidores en Facebook.
Estefanía Restrepo fue asesinada durante un supuesto asalto
El sábado 19 de octubre, Estefanía Restrepo estaba en compañía de su expareja, cuando supuestamente fueron asaltados.
La influencer se habría opuesto al asalto y fue apuñalada en mano, brazo y cuello.
Estefanía Restrepo fue trasladada al hospital, donde se determinó que había muerto.
Autoridades colombianas investigan el caso, ya que el asesinato de Estefanía Restrepo podría estar relacionado con otro delito más allá de un robo.
Fans de Estefanía Restrepo lamentaron su muerte y enviaron sus condolencias a la familia de la influencer.