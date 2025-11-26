Te contamos quién era Delarosa, la cantante María de la Rosa fue asesinada en Los Ángeles.

El mundo de la música latina en Estados Unidos está consternado por la muerte de la cantante Delarosa.

¿Quién era Delarosa?

María de la Rosa, conocida en la industria musical como Delarosa, era una cantante y creadora de contenido.

Cantante ‘Delarosa’ (@delarosaaaa / Instagram)

¿Cuántos tenía Delarosa?

Al momento de su muerte, la cantante Delarosa tenía 22 años de edad. Nació el 9 de octubre de 2003.

¿Quién era el esposo Delarosa?

Aunque era una figura pública, se desconoce si Delarosa tenía una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal era Delarosa?

Se sabe que Delarosa era del signo zodiacal Libra.

Cantante ‘Delarosa’ (@delarosaaaa / Instagram)

¿Cuántos hijos tenía Delarosa?

Delarosa no tenía hijos.

¿Qué estudió Delarosa?

Se desconoce el grado de estudios de la cantante Delarosa.

Cantante ‘Delarosa’ (@delarosaaaa / Instagram )

¿En qué trabajó Delarosa?

Delarosa se dedicaba al música, en agosto María de la Rosa lanzó su tema “No me llames”.

La cantante había expresado en redes sociales sus intención de lanzar más música.

En Instagram, Delarosa contaba con 43 mil 400 seguidores donde subía contenido sobre su estilo de vida y carrera musical.

Cantante ‘Delarosa’ (@delarosaaaa / Instagram )

Asesinan a cantante ‘Delarosa’ en ataque armado en Los Ángeles

La cantante ‘Delarosa’ fue asesinada en un ataque armado, reportaron las autoridades.

El crimen ocurrió el pasado sábado 22 de noviembre en Northridge, en Los Ángeles, alrededor de la 1:25 de la madrugada.

Los primeros informes detallan que María de la Rosa se encontraba sentada con varias personas en un coche estacionado en Bryan Street, cerca de Tampa Avenue.

Testigos relataron que vieron a a dos hombres acercarse y disparar hacia el automóvil en el que estaba Delarosa.

Después del tiroteo, Delarosa fue llevada a un hospital, pero murió al estar herida de gravedad.

Hasta el momento, se desconoce si las personas con las que iba María de la Rosa también están heridos.

Las autoridades explicaron que no se saben las causas del ataque armado hacia Delarosa , por lo que no han detenido a nadie.

Para resolver el caso, la policía pidió la ayuda de cualquier persona que tuviera información al respecto.

Cantante Delarosa (@delarosaaaa / Ins)

Tras la muerte de Delarosa, muchos lamentaron su partida, incluidas figuras de la comunidad musical latina en Estados Unidos como:

Jimmy Humilde, de 45 años de edad, productor musical

Juan Moisés, cantante de Los Gemelos de Sinaloa

A las condolencias se unió el productor e ingeniero musical Times J. Martinez, lamentando que Delarosa haya muerto “con violencia”.

Asimismo, Devin Christiansen también mandó un mensaje señalando que Delarosa le ayudó a encontrar una agencia para crecer profesionalmente.

Por lo que pidió a todos que rezaran por María de la Rosa y su familia ante terrible tragedia.