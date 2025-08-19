Ariela “La Langosta”, famosa bailarina y creadora de contenido, fue asesinada en Estados Unidos durante las primeras horas del pasado domingo 17 de agosto; te decimos quién era ella.

De acuerdo con la información, el vehículo de Ariela “La Langosta” fue encontrado en una calle de Nueva York con varios impactos de bala y ya existen teorías sobre la razón de su muerte.

Pero ¿quién es Ariela “La Langosta”? Te decimos todo lo que se sabe de la creadora de contenido, reconocida por sus rutinas de bailes y estilo de vida, que fue asesinada en Estados Unidos.

¿Quién era Ariela “La Langosta”? (Redes sociales)

¿Quién era Ariela “La Langosta”?

Ariela “La Langosta”, cuyos apellidos aún se desconocen, era originaria de República Dominicana y residente en Estados Unidos, y fue asesinada hace unos días, aunque los motivos aún no se han divulgado.

¿Qué edad tenía Ariela “La Langosta”?

De acuerdo con la información, Ariela “La Langosta” tenía 29 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Ariela “La Langosta”?

Dado que la fecha de nacimiento de Ariela “La Langosta” es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Ariela “La Langosta” estaba casada?

El estado civil de Ariela “La Langosta” es desconocido, aunque se dice que mantenía una relación con Nata Cartier, de origen dominicano y vinculado con la operación judicial conocida como “Operación Mayweather”.

¿Ariela “La Langosta” tenía hijos?

Según sus redes sociales, Ariela “La Langosta” tenía dos hijos, una a punto de cumplir 14 años.

¿Qué estudió Ariela “La Langosta”?

No hay información de dominio público sobre la trayectoria académica de Ariela “La Langosta”.

¿Cuál fue la trayectoria de Ariela “La Langosta”?

Ariela “La Langosta” ganó gran popularidad en redes sociales por sus rutinas de baile, acumulando más de medio millón de seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok.

El contenido de Ariela “La Langosta” giraba en torno a moda, modelaje y rutinas de baile, además de su presencia como mesera y animadora en reconocidos clubes como Ikon New York, Opus Lounge, y Starlets of New York.

Ariela “La Langosta”, creadora de contenido, fue asesinada en Estados Unidos

Ariela “La Langosta” fue interceptada en la calle Cross County Parkway y asesinada a balazos durante la madrugada del domingo 17 de agosto mientras conducía su vehículo Mercedes-Benz G-Class negro.

Hasta el momento no se han confirmado móviles ni responsables directos por la muerte de Ariela “La Langosta”, aunque ha surgido la teoría de que el ataque estaba dirigido a su pareja Nata Cartier.

Nata Cartier, quien sería la pareja de Ariela “La Langosta”, fue arrestado recientemente por el FBI en Nueva York por su presunta participación en actividades ilícitas relacionados con “Los 50-Bloque 14”.