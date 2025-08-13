Un creador de YouTube salvó a un adulto mayor de ser comido por cocodrilos en el estado de Tamaulipas y esta heroica acción quedó grabada en un video que él mismo compartió en sus redes sociales.

El video del adulto mayor saliendo del agua justo antes de ser atacado por un cocodrilo en Tamaulipas, nombrado popularmente como “Juancho”, fue grabado en el canal de la Cortadura de Tampico.

De acuerdo con la información, el adulto mayor se encontraba en calidad de persona desaparecida y gracias al video que se hizo viral, logró su ubicación logró ser identificada; los detalles.

El video de creador de YouTube salvando a un adulto mayor de ser comido por cocodrilos en Tamaulipas

Un adulto mayor se metió al canal de la Cortadura de Tampico, en el estado de Tamaulipas, ignorando las advertencias sobre la presencia de reptiles en el agua y tuvo que ser rescatado de un cocodrilo.

El video muestra al creador de YouTube, llamado Moises Jones, extendiendo una mano al adulto mayor para lograr salir del canal de la Cortadura, pues a unos metros se acercaba un cocodrilo.

Al final del video, el creador de YouTube hace un acercamiento al cocodrilo que se acercaba con rapidez para atacar al adulto mayor, cuyos pies aún se encontraban dentro del agua y tuvo que subirlos.

En el canal de la Cortadura suele haber una presencia de cocodrilos, pues es parte de su hábitat natural en Tamaulipas, donde los reptiles permanecen ocultos e inmóviles hasta encontrar una presa en el agua.

Adulto mayor salvado de cocodrilo en video de creador de YouTube estaba desaparecido

El creador de YouTube dio a conocer a través de sus redes sociales la ficha de búsqueda de Hermenegildo Uribe Ruiz, quien presuntamente sería el adulto mayor salvado de un cocodrilo en Tamaulipas.

La ficha de búsqueda indica que el adulto mayor, de 87 años de edad, se encontraba desaparecido desde el pasado 11 de agosto de 2025 en Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí.

Moises Jones publicó en sus redes sociales que la labor no iba a estar completa hasta que el adulto mayor se encuentre nuevamente con su familia, ellos pidieron que fuera resguardado hasta que llegaran a Tampico.

Sin embargo, el adulto mayor dijo conocer el camino a su casa y afirmó que no estaba desaparecido, por lo que hasta el momento se desconoce su ubicación actual.