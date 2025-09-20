El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó y firmó hoy viernes 19 de septiembre de 2025 la creación de su visa dorada, la cual podría tener un costo de hasta 36 millones de pesos.

Este nuevo programa de residencia fue denominado por el presidente como la “Trump Gold Card” o “Tarjeta dorada Trump”, visa que está dirigida para quienes busquen vivir en Estados Unidos y estén altamente cualificados.

Asimismo, Donald Trump informó que ordenó aumentar el costo de las visas H-1B, dirigidas a trabajadores extranjeros con alguna especialidad, a 100 mil dólares anuales.

Visa dorada de Donald Trump (Andrew Harnik / Getty Images via AFP)

Donald Trump lanza la visa dorada de Estados Unidos; costará hasta 36 millones de pesos

Este viernes el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear la visa dorada de Estados Unidos, denominada “Trump Gold Card” o “Tarjeta dorada Trump”.

Al respecto, desde su despacho en la Casa Blanca, Donald Trump mostró una simulación del documento, la cual, era una tarjeta dorada, igual que una tarjeta bancaria, pero con su rostro en ella y la frase “TRUMP Gold Card”.

Este nuevo documento de residencia para extranjeros tendrá un costo de un millón de dólares por persona (18 millones de pesos, aproximadamente), o hasta 2 millones de dólares (36 millones de pesos) para aquellas personas que sean “patrocinadas” por alguna empresa .

Donald Trump señaló que esta visa dorada será un “rotundo éxito”, asegurando que permitirá que quienes busquen vivir en Estados Unidos puedan aportar con alguna especialidad, o bien, con el respaldo de alguna empresa.

Asimismo, el presidente anunció el aumento en el costo de los visados H1-B, para profesionales especializados, lo cual dijo permitirá a las empresas “proteger” a los trabajadores estadounidenses.

Esto por la medida obligará que las empresas contraten únicamente a personal que resulte cualificado como científicos, informáticos, o algún tipo de ingeniería espacial o que permita el desarrollo de tecnología.