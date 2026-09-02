El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó 2 decretos el 31 de agosto para establecer nuevas obligaciones en la venta de boletos y atención de asistentes a eventos masivos.

Una norma pretende combatir el acaparamiento digital mediante bots, mientras la otra exige agua gratuita y permite ingresar botellas a eventos con más de mil asistentes.

Las medidas alcanzan conciertos, festivales, ferias, congresos y conferencias, y buscan reforzar la protección de consumidores frente a la reventa abusiva y riesgos relacionados con hidratación.

¿Cómo los conciertos de Taylor Swift impulsaron la creación de estos decretos en Brasil?

Los antecedentes se remontan a noviembre de 2023, cuando Taylor Swift ofreció conciertos en Brasil durante su gira The Eras Tour y enfrentó problemas con boletos.

La alta demanda provocó largas filas virtuales y dificultades para conseguir entradas, mientras denuncias sobre reventa y acaparamiento digital impulsaron reclamos para proteger a los consumidores.

Taylor Swift en The Eras Tour (Sarah Yenesel / EFE / EFE)

El fenómeno motivó propuestas legislativas y abrió el debate sobre una regulación específica contra plataformas y revendedores que obtenían boletos mediante compras automatizadas o masivas.

El segundo antecedente ocurrió en Río de Janeiro, donde Ana Clara Benevides murió durante un concierto de Taylor Swift afectado por una ola de calor.

La autopsia determinó que la mujer falleció por agotamiento causado por calor extremo, hecho que colocó la hidratación entre las prioridades de seguridad.

Con las nuevas reglas, los recintos deberán permitir botellas de agua y proporcionar fuentes o distribución gratuita cuando el evento supere los mil asistentes.

Las nuevas reglas abarcan recintos abiertos y cerrados y, además de conciertos, alcanzan festivales, ferias, congresos y conferencias; los eventos deportivos quedan sujetos a normas específicas.