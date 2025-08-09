El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir con su homólogo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el próximo 15 de agosto en Alaska para hablar de un tema importante.

Por primera vez desde 2021, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia van a celebrar un encuentro, del que se adelantó, tendrá como sede un punto sin confirmar en Alaska.

Fue el propio Donald Trump quien por medio de su plataforma digital, Truth Social, compartió un mensaje por medio del cual informó de la reunión con Vladimir Putin el viernes 15 de agosto.

Donald Trump y Vladimir Putin (Rueters)

Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin para hablara de importante tema

Luego de que algunos días atrás trascendió la posibilidad de que Donald Trump se reuniera con Vladimir Putin, el viernes 8 de agosto el propio presidente de Estados Unidos confirmó que ya hay fecha y sede para el encuentro.

En la publicación que hizo en Truth Social, Donald Trump destacó que será el viernes 15 de agosto cuando se lleve a cabo el encuentro con Vladimir Putin en el estado de Alaska.

A pesar de que en mensaje no explicó cuál será el asunto a tratar durante el encuentro, desde días previos trascendió que la reunión se celebrará por el tema de la guerra Rusia vs Ucrania.

En torno a ello, se reportó días atrás que funcionarios estadounidenses y rusos, ya habían iniciado con los trabajos para alcanzar un acuerdo sobre territorios en Ucrania al margen de Kiev.

Donald Trump confía en buenos resultados de reunión con Vladimir Putin

El mismo Donald Trump, dijo el mismo 8 de agosto que la intención de su administración es recuperar a favor de Ucrania dichos territorios, donde refirió, muchos rusos y ucranianos han muerto.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos sostuvo que en las negociaciones ya se estaría planeando efectuar algunos intercambios de territorios que dejen beneficios para ambas partes.

Aunado a ello, aseveró que los líderes europeos, incluyendo a los propios Vladimir Putin y Volodímir Zelensky, quieren ver paz y poner fin de una vez por todas la guerra Rusia vs Ucrania.

Por lo anterior, el mandatario estadounidense se dijo confiado con la posibilidad de que se alcance una resolución, pues destacó que su “instinto” le dice que hay una gran oportunidad de lograrlo.

Cabe destacar que desde el 2021 no se había realizado una reunión presidencial entre Estados Unidos y Rusia, pues en ese entonces Vladimir Putin sostuvo el que había sido el último encuentro con el entonces presidente Joe Biden.