El caso de Puff Daddy Sean Combs está entrando en su fase final y coincide con las recientes declaraciones de Virginia Huynh, la exnovia del productor musical.

Virginia Huynh recientemente regresó al ojo público tras darse a conocer una carta enviada al juez que lleva el caso de Puff Daddy Sean Combs, donde señala que la fiscalía la presionó para victimizarse, cambiando gran parte de su declaración.

¿Quién es Virginia Huynh?

Virginia Huynh es una modelo, influencer y cantante de Nebraska, Estados Unidos, destacando por sus contenidos de moda, belleza y estilo de vida.

Virginia Huynh (@ginavhuynh)

¿Qué edad tiene Virginia Huynh?

Virginia Huynh nació el 6 de abril de 1992, tiene 33 años de edad actualmente.

¿Quién es el esposo de Virginia Huynh?

Virginia Huynh no está en una relación actualmente; aunque rumores indican que podría haber salido con el cantante Chris Brown en 2020.

Entre 2014 y 2019, ella fue la novia de Puff Daddy Sean Combs.

Virginia Huynh (@ginavhuynh)

¿Qué signo zodiacal es Virginia Huynh?

Al haber nacido el 6 de abril, Virginia Huynh es del signo de Aries.

¿Cuántos hijos tiene Virginia Huynh?

Virginia Huynh tiene una hija de nombre JayVianna.

Virginia Huynh (@ginavhuynh)

¿Qué estudió Virginia Huynh?

No hay datos sobre la carrera o escuela en la que estudió Virginia Huynh antes de convertirse en modelo e influencer.

¿En qué ha trabajado Virginia Huynh?

Virginia Huynh se ha dedicado principalmente al contenido en redes sociales, aunque también ha modelado para varias marcas.

Asimismo, ha participado en videos musicales de diversos cantantes de hip hop; fue así como conoció tanto a Chris Brown como a Puff Daddy Sean Combs.

Virginia Huynh señala que fiscalía la presionó para declararse víctima en caso de Puff Daddy Sean Combs

Previo a la sentencia que se le dictará a Puff Daddy Sean Combs el 3 de octubre, Virginia Huynh envió una carta al juez federal Arun Subramanian, el cual lleva el caso, aclarando que la fiscalía la presionó para que se declarara como víctima.

En su carta Virginia Huynh deja en claro que si bien cooperó dando todas las pruebas que le solicitaron, ella nunca se asumió como una de las víctimas de Puff Daddy Sean Combs, señalando que este siempre la trató con respeto y amabilidad.

Fueron los fiscales quienes determinaron que había sido víctima de prostitución forzada y tráfico sexual; además señala que cancelaron su testimonio de último momento, aunque ella estaba dispuesta a dar su versión.

Oficialmente la fiscalía señaló que no habían podido contactar con ella, por ello es que ya no pudo ser una de las testigos cuando se llevaron a cabo las sesiones del juicio.

Hay que señalar que Virginia Huynh es una de las personas, junto a los hijos y ex empleados de Puff Daddy Sean Combs, que piden la libertad bajo fianza para el cantante.