Cerca de mil personas se manifestaron en Quito contra el gobierno de Daniel Noboa, con reclamos relacionados con educación, salud y seguridad, además de consignas políticas en distintos sectores.

La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes, quienes también exigieron liberar a Luisa González, excandidata presidencial correísta detenida preventivamente desde el pasado 23 de octubre.

La protesta se realizó en varias ciudades ecuatorianas y contó con presencia policial en la capital, a pocas semanas de las próximas elecciones locales en el país.

¿Qué reclamos llevaron a los manifestantes a las calles de Ecuador?

En Quito, los participantes se concentraron en el parque La Alameda y avanzaron hacia el centro histórico con banderas ecuatorianas y consignas contra Noboa.

Una pancarta con la frase “Basta de persecución. Luisa Libre” mostró el respaldo a González, integrante de Revolución Ciudadana y cercana al expresidente Rafael Correa.

González permanece en prisión preventiva desde el 23 de octubre por un presunto delito de lavado de activos durante la campaña electoral de 2023.

Su defensa presentó un recurso de habeas corpus para que pueda enfrentar el proceso penal fuera de prisión; la justicia todavía debe resolver esa solicitud.

Protestas en Ecuador contra gobierno de Daniel Noboa (EFE)

La protesta también reunió a pacientes renales que pidieron mejores servicios de salud, especialmente para quienes necesitan diálisis, así como atención a enfermedades catastróficas.

Carolina Almeida afirmó que Ecuador atraviesa un momento crítico para la democracia y cuestionó la falta de recursos para educación y salud durante la movilización.

Pese a la lluvia, los asistentes continuaron la marcha y recibieron muestras de apoyo de automovilistas; también reclamaron presupuesto social y rechazaron el extractivismo.