Morena acusa persecución política contra Luisa González tras su detención en Ecuador

Morena condenó la persecución política contra Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, al acusar que su detención es una ofensiva del presidente Daniel Noboa contra la izquierda.

A través de un comunicado, Morena sostuvo que el uso de las instituciones judiciales para perseguir a Luisa González representa una amenaza para la democracia y las libertades ciudadanas.

Morena condena la detención de Luisa González; acusa al gobierno ecuatoriano de persecución política

Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, fue detenida este jueves 22 de octubre tras ser acusada de lavado de dinero por el supuesto manejo irregular de su campaña electoral en 2023.

Luisa González, excandidata presidencial Ecuador (Jairo Mendoza / AP)

Ante estas acusaciones, Morena expresó su solidaridad con Luisa González y con el pueblo de Ecuador, al señalar que su situación forma parte de la estrategia de Noboa contra la izquierda y los movimientos populares.

Morena acusó a Ecuador de recurrir al uso selectivo de la justicia para debilitar a sus adversarios, desarticular movimientos sociales y limitar la participación política, debilitando la democracia del país.

Asimismo, Morena aseguró que el gobierno de Daniel Noboa es una dictadura y recordó el ingreso por la fuerza de autoridades ecuatorianas a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Morena calificó aquel episodio como una violación al derecho internacional y señaló que las presiones contra jueces, el hostigamiento a medios y la criminalización de la protesta forman parte de una escalada autoritaria.

El partido exigió la liberación de Luisa González, reiterando que “la autoridad moral se construye sirviendo al pueblo y se sostiene en su confianza libre y consciente” y no en el abuso de poder.