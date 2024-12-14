Yoon Suk-Yeol fue destituido como presidente de Corea del Sur luego de que días atrás intentó sin éxito, imponer una ley marcial que dio pie a una crisis política.

Fue hoy sábado 14 de diciembre que el Parlamento de Corea del Sur determinó destituir al presidente debido a la profunda crisis política que se desató tras la maniobra que intentó ejecutar.

Al ratificarse su destitución, Yoon Suk-Yeol afirmó que dará “un paso al costado”, a pesar de lo cual hizo un llamado para poner fin a la “política de los excesos y la confrontación”.

En un mensaje televisado, el ahora ex mandatario confesó que la decisión de destituirlo le ha generado una gran frustración, sin embargo, garantizó que acatará la orden que emitió el Parlamento.

Tras confirmarse la destitución de Yoon Suk-Yeol como presidente de Corea del Sur, cientos de miles de manifestantes que se congregaron a las afueras del Parlamento, comenzaron con las celebraciones.

Celebraciones por la destitución de Yoon Suk-Yeol como presidente de Corea del Sur (JEON HEON-KYUN / EFE)

Parlamento destituye a Yoon Suk-Yeol como presidente de Corea del Sur

A 11 días de su fallido intento de imponer una ley marcial, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol, fue destituido del puesto por orden del Parlamento de la nación.

La decisión fue tomada durante la votación de una segunda moción que se celebró el sábado 14 de diciembre, en la que se emitieron 204 votos a favor, por solo 85 en contra.

Dado que en la ley local se establece que se requerían al menos 200 votos a favor para lograr una mayoría de dos tercios en la cámara, la destitución logró prosperar por un margen mínimo.

Al confirmarse la deposición del Yoon Suk-Yeol, éste quedó inhabilitado de inmediato, ante lo cual el primer ministro, Han Duck-soo, asume ahora de manera interina la jefatura de Estado y Gobierno.

Ahora, el Tribunal Constitucional deberá establecer durante los próximos 180 días, si el ya ex presidente violó o no la Carta Magna con su declaración de ley marcial, pese a que ésta no prosperó.

Si las autoridades judiciales determinan que el ex mandatario sí violó la constitución, será llevado a prisión, convirtiéndose en el segundo presidente en la historia de Corea del Sur en llegar a la cárcel.

Yoon Suk-Yeol (Especial)

Destitución del presidente Yoon Suk-Yeol provoca celebraciones en Corea del Sur

Dada la relevancia de la sesión que el Parlamento de Corea del Sur realizó el sábado 14 de diciembre, cientos de miles de ciudadanos se dieron cita a las afueras del recinto legislativo.

Portando carteles y hasta muñecos de papel del ahora ex presidente Yoon Suk-Yeol, los manifestantes que exigían la destitución del mandatario, se mantuvieron a la espera de la votación.

Tras darse a conocer que se consiguieron los votos necesarios para proceder con la deposición de Yoon Suk-Yeol, los ciudadanos estallaron en júbilo, de acuerdo con lo reportado por la agencia AFP.

En torno a lo ocurrido a las afueras del Parlamento, la agencia indicó que fuentes policiacas contabilizaron cerca de 200 mil personas, quienes iniciaron las celebraciones tras la resolución.

A los festejos se han sumado figuras como Park Chan-dae, el principal líder de opositor, quien sostuvo que “la destitución de hoy es una gran victoria para el pueblo y la democracia”.