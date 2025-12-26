Yoon Suk Yeol, ex presidente de Corea del Sur, podría pasar hasta 10 años en prisión por su intento de imponer la ley marcial en 2024.

Así lo exigió el fiscal independiente Cho Eun-suk, este viernes 26 de diciembre; sin embargo, el veredicto no se tiene previsto sino hasta enero de 2026.

Van por 10 años de prisión contra Yoon Suk Yeol por estos delitos

La justicia surcoreana buscará 10 años de prisión en contra del expresidente Yoon Suk Yeol diversas acusaciones, entre las que se encuentra la ley marcial que buscó imponer en 2024.

El expresidente surcoreano también enfrenta cargos relacionados con su desafío a las autoridades por investigarlo y los intentos de detenerlo.

Sin embargo, Yoon Suk Yeol se ha declarado inocente de todas las acusaciones; de acuerdo con su defensa, la detención de Yoon fue ilegal.

Cabe señalar que Yoon Suk Yeol enfrenta otros juicios por delitos como:

corrupción

trafico de influencias

rebelión

El delito de rebelión es un delito grave en Corea del Sur que puede castigarse hasta con cadena perpetua e incluso con ejecución; el juicio por dicho delito está por concluir.

Intento de corte marcial de Yoon Suk Yeol provocó crisis en Corea del Sur

Yoon Suk Yeol intentó imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024 ante la crisis de política interna que enfrentaba el entonces presidente surcoreano.

Si bien esta ley marcial sólo estuvo vigente por pocas horas, donde soldados armados llenaron las calles de Seúl, esto provocó una crisis política que no se había vivido en dicho país por décadas.

