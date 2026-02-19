Yoon Suk Yeol, ex presidente de Corea del Sur, recibió una condena a cadena perpetua por declarar la ley marcial en el país en 2024.

El ex presidente de Corea del Sur intentó dar un golpe de Estado cuando suspendió el Parlamento, los partidos y los sindicatos, así como una censura a medios de comunicación sobre este hecho.

Sin embargo, sus medidas solo permanecieron vigentes por 6 horas, pues dio marcha atrás luego de protestas de la ciudadanía, así como por el rechazo de la medida por parte de su partido.

Condenan a Yoon Suk Yeol a cadena perpetua por insurrección, se libra de pena de muerte

Yoon Suk Yeol, ex presidente de Corea del Sur, fue condenado a cadena perpetua por el delito de insurrección por el intento de golpe de estado de inició el 3 de diciembre de 2024 con la declaración de la ley marcial.

Cabe señalar que para el delito de insurrección en Corea del Sur se puede declarar la pena de muerte; condena que había sido solicitada por la fiscalía.

A pesar de que Yoon Suk Yeol ha negado los cargos en su contra, ya tiene una pena diferente por su intento de golpe de estado y aún deberá enfrentar otros juicios por el mismo caso.

De acuerdo con el expresidente de Corea del Sur, en el ejercicio de su cargo tenía la facultad de declarar la ley marcial y reiteró que se trató de una medida para llamar la atención ante la obstrucción a su gobierno por los partidos opositores.

Sin embargo, fue condenado a cadena perpetua como segunda condena; aún tiene pendientes 6 de 8 juicios penales por su imposición de la ley marcial.

Amnistía Internacional aplaude cadena perpetua contra Yoon Suk Yeol

Tras darse a conocer la sentencia contra Yoon Suk Yeol de cadena perpetua, Amnistía Internacional señaló que se trata de una medida que demuestra que “nadie está por encima de la ley”.

De acuerdo con Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, la sentencia lo hace culpable de la imposición ilegal de la ley marcial al no contar con “una justificación jurídica adecuada en virtud del derecho”.