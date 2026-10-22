Al parecer los saqueadores en Francia están sacando provecho de todo lo robado, luego de que productos de Louis Vuitton y Sephora aparecieran en Vinted, conocida plataforma de compraventa de artículos de segunda mano.

Lo que ha alertado a la autoridad comercial en Francia ante este tipo de venta prohibida tras saqueos; pues además de Louis Vuitton y Sephora, también se han encontrado productos de las marcas Celine, Burberry y Rolex.

Por su parte, Vinted aseguró que tendrá “tolerancia cero” dentro de su plataforma para evitar la venta de estos productos sacados de los saqueos en Francia.

Vinted cooperará con las autoridades para evitar la venta de productos de lujo de saqueos en Francia

Tras aparecer posibles productos de Louis Vuitton y Sephora en Vinted de los saqueos en Francia, la plataforma se dijo dispuesta a cooperar con las autoridades.

Así como Vinted aseguró que ya se han tomado “medidas inmediatas para identificar y eliminar los anuncios” relacionados con productos de los saqueos en las protestas de Francia.

“La venta de artículos robados, o su solicitud, está estrictamente prohibida en Vinted y tenemos tolerancia cero al respecto”, apuntó la plataforma de origen lituano y quien en Francia tiene su mayor mercado, además de que dijo que ha “intensificado la vigilancia de los anuncios sospechosos”.

La respuesta de Vinted, llega después de que el gobierno francés aumentó la vigilancia sobre las plataformas de compraventa en línea tras los saqueos y las denuncias de varios marcas de lujo.