El gobierno de Francia analiza la posibilidad de suspender temporalmente algunas redes sociales para evitar la coordinación de las protestas, así como los saqueos que se realizan en cada movilización.

Laurent Nuñez, ministro de interior, planteó esta alternativa ante el Senado al advertir que las redes se están utilizando para organizar actos vandálicos y compartir información sobre los movimientos policiales.

Protestas en Francia

Francia plantea restringir redes sociales para frenar actos vandálicos y saqueos en protestas

Más de 3 mil negocios en Francia se han visto afectados por los actos vandálicos y saqueos registrados durante las protestas, por lo que el gobierno analiza restringir las redes sociales para detener la organización.

El ministro Laurent Nuñez señaló que varios alcaldes han expresado su preocupación por la organización de saqueos mediante internet, por lo que sugirió restringir el uso de redes sociales.

Entre las plataformas mencionadas se encuentran TikTok y Snapchat, que, según el funcionario, pueden utilizarse para convocar movilizaciones que terminan en episodios violentos y alertar en tiempo real sobre la ubicación de la policía.

Sin embargo, el ministro reconoció que una eventual suspensión de las redes sociales tendría que cumplir condiciones jurídicas muy estrictas, que estipuló el Consejo de Estado francés en 2025.

Laurent Nuñez señaló que prohibir el acceso a las plataformas o interceptar mensajes cifrados presenta dificultades técnicas y legales, por lo que la suspensión temporal de las redes sería una alternativa más viable.

La posible restricción de las redes se suma a otras medidas implementadas para contener los disturbios en Francia por las protestas contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios de salud y educación.