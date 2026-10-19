Las protestas masivas en Francia de octubre de 2026, originadas por el alza en el costo de vida y la crisis educativa, derivaron en violentos saqueos a tiendas de lujo como Rolex y Louis Vuitton.

Entre el caos, se viralizó un video de un presunto reloj Rolex abandonado en el suelo, convirtiéndose en un símbolo digital de la disparidad económica y la profunda tensión social que atraviesa el país europeo.

Las autoridades francesas reportaron un saldo provisional de al menos 2,000 personas detenidas y cientos de agentes heridos a nivel nacional tras la jornada de protestas del 17 de octubre.

من مظاهرات فرنسا ، ساعة رولكس مرميه في الارض 😭😭 pic.twitter.com/BCavXZzuoG — سام | sam (@sam_m____) October 18, 2026

Video de presunto Rolex que apareció tirado tras las protestas en Francia se viraliza en redes

En el marco de las masivas protestas y disturbios del 17 de octubre en ciudades como París y Marsella, desencadenadas por el aumento del costo de la vida y deficiencias en el sistema educativo, se viralizó un video de un presunto Rolex que apareció tirado en el piso.

Esto luego de que grupos de manifestantes y personas enmascaradas irrumpieron violentamente en exclusivas tiendas de alta gama, rompiendo vitrinas y saqueando establecimientos de firmas como Rolex, Louis Vuitton, Hermès y Dior.

En particular, se reportaron ataques y robo total de mercancía en sucursales de Rolex en París y Marsella. Tras los saqueos, transeúntes, manifestantes e influencers difundieron grabaciones del rastro de destrucción.

Uno que destacó en redes sociales fue de un usuario que presuntamente se habría encontrado un reloj de alta gama de Rolex abandonado en el suelo.

El video muestra las secuelas del caos y el Rolex tirado en su caja. En ese momento el usuario se acerca y al abrir la caja se da cuenta que es un reloj de alta gama en perfectas condiciones.

El usuario muestra que el reloj cuenta con todos los elementos que lo identifican como un producto original. Además de que aún costado se encuentra una bolsa de Relox, por lo que no duda en volverlo a cerrar y ponerlo en la bolsa para llevárselo.

La escena se hizo viral rápidamente y desató una intensa ola de búsquedas y discusiones en redes sociales. Hasta el momento no se ha aclarado la veracidad del mismo.

Video de presunto Rolex que apareció tirado en el piso refleja el contraste de la riqueza y las protestas en Francia

El hallazgo del Rolex fue interpretado como una postal irónica y un emblema del profundo contraste entre la extrema riqueza acumulada en el sector del lujo y la angustia económica de los ciudadanos que protestaban en las calles.

Testigos registraron cómo grupos de personas encapuchadas forzaron los accesos y rompieron violentamente las vitrinas de tiendas como Rolex y Louis Vuitton, extrayendo mercancía en cuestión de minutos antes de que la escena quedara desierta con los restos del asalto.

Las manifestaciones del 17 de octubre de 2026 movilizaron a entre 550.000 y 800.000 personas en más de 110 ciudades de Francia.

El movimiento fue impulsado inicialmente por estudiantes de secundaria y universitarios en reclamo por deficiencias edilicias, falta de docentes y hacinamiento escolar.

Con el paso de las horas, se sumaron sindicatos (como la CGT) y sectores de los chalecos amarillos, unificando demandas contra el elevado costo de vida, la inflación y las políticas de ajuste fiscal.

Durante las jornadas de movilización, grupos radicales y delincuentes encapuchados se infiltraron en las marchas e irrumpieron violentamente en zonas comerciales de París, Marsella, Lyon, Burdeos y Lille.

Los asaltantes forzaron accesos y destruyeron vitrinas blindadas en cuestión de minutos para apoderarse de prendas de alta costura, bolsos, joyas y relojes por valor de millones de euros.

Entre los establecimientos más golpeados figuraron las boutiques de Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Dior, Celine, Bvlgari, Apple, The North Face y las Galeries Lafayette.

Tras los saqueos, imágenes y grabaciones difundidas por transeúntes e influencers mostraron el rastro de devastación con mercancía de gran valor diseminada entre cristales rotos.

Se registraron cerca de 1.500 comercios vandalizados o robados, acumulando pérdidas estimadas en cientos de millones de euros. Además, se produjeron ataques a edificios públicos, como el incendio y derrumbe del histórico ayuntamiento de Limoges, el incendio de una oficina de turismo en Lyon y la irrupción en la alcaldía de Marsella.

Las autoridades confirmaron la detención de más de 2.000 personas a nivel nacional y reportaron más de 600 agentes de policía y bomberos heridos durante los enfrentamientos.