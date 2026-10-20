Las autoridades de Francia extendieron las restricciones nocturnas en distintas ciudades del país para evitar nuevos disturbios tras las protestas del fin de semana.

En París, Francia, el toque de queda se aplicó por segunda noche consecutiva en la plaza de la República y el sector comercial de Les Halles, dos de los puntos afectados por los actos de violencia.

La medida establece la prohibición de circular entre las 23:00 y las 6:00 horas en las zonas señaladas de la capital francesa; de igual manera, el gobierno también anunció restricciones en otras localidades, ante el riesgo de nuevos saqueos y daños a establecimientos comerciales.

protestas en Francia

Francia amplía los toques de queda en varias ciudades

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que los prefectos podrían implementar toques de queda parciales para contener la violencia.

Las restricciones también alcanzaron a ciudades como Lille, Douai, Wattignies y Denain, donde las autoridades establecieron horarios nocturnos para limitar la circulación en áreas específicas.

Los disturbios en Francia comenzaron durante las protestas contra el encarecimiento del costo de vida y el deterioro de servicios públicos como la educación y la sanidad, por lo que las movilizaciones derivaron en incendios, ataques a edificios públicos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y saqueos de comercios.

Protestas estudiantiles en Francia (Carmen Menéndez/EFE / EFE)

De acuerdo con cifras difundidas por autoridades francesas, alrededor de 3 mil establecimientos resultaron dañados o saqueados, además, las movilizaciones dejaron miles de detenidos y numerosos policías y gendarmes heridos.

Ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia, el gobierno de Francia mantiene las restricciones como una medida de seguridad temporal; Lecornu también advirtió que el estado de emergencia podría considerarse si la situación lo requiere, aunque defendió los toques de queda parciales como una respuesta más focalizada.