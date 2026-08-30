Doug Ford, el primer ministro de Ontario, en Canadá, respondió a Donald Trump por “Lago de América” con enorme letrero.

La placa con la frase “Lago Ontario, ahora y siempre” en inglés y francés fue colocada este sábado 29 de agosto en el área de conservación Fifty Point, donde Doug Ford lanzó un contundente mensaje para Donald Trump.

“Me encuentro a orillas del hermoso lago Ontario, una joya de nuestra provincia y de nuestro país. Quizás hayan oído que el presidente Trump intenta cambiar el nombre de este lago, todo porque no le gusta que Ontario y Canadá defendamos nuestra propia postura. Pero hablemos en serio. Mucho antes de que llegara el presidente Trump, este lago ya se llamaba lago Ontario. Y mucho después de que el presidente Trump se haya ido, seguirá llamándose lago Ontario”. Doug Ford, primer ministro de Ontario

It’s Lake Ontario, now and always. pic.twitter.com/KNahtPAMeJ — Doug Ford (@fordnation) August 29, 2026

Primer ministro de Ontario coloca enorme letrero como respuesta a Donald Trump por “Lago de América”

El ministro de Ontario expresó que colocó el letrero en el lago canadiense en caso de que a Donald Trump o alguien más olvide su nombre.

“Es el lago Ontario, ahora y siempre”, aseguró Doug Ford.

De acuerdo con Doug Ford, el presidente de Estados Unidos podrá nombrar la zona “como quiera”, aunque puntualizó que todo el mundo lo llamará lago Ontario.

Primer ministro de Ontario responde a Trump por “Lago de América” con enorme letrero (Captura de video)

El propio ministro canadiense reconoció que ha recibido llamadas de diversos gobernadores a nivel internacional expresando su apoyo.

Durante la revelación del enorme letrero, Doug For fue tajante destacando que en Canadá son “fuertes y resilientes”.

Además indicó que siempre protegerían su soberanía y que nunca cederían ante un “matón”, refiriéndose a Donald Trump.

La respuesta del primer ministro llega luego de que el presidente de Estados Unidos cambiara el pasado 27 de agosto el nombre del lago de Ontario a “Lago de América”.

El cambio ocurrió en medio de la intensa disputa que viven los Estados Unidos con Canadá, la cual ha generado aranceles en el comercio entre ambos países.

Tras la decisión de Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también reaccionó y rechazó llamar al lago de Ontario de otra manera.

Por su parte los gobernadores de Nueva York y Vermont mostraron su apoyo en favor de los canadienses.