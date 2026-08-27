Mark Carney defiende el nombre del lago Ontario ante Trump

Mark Carney, primer ministro de Canadá, defendió el nombre del lago Ontario luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para denominarlo oficialmente como “Lago América”.
A través de redes sociales, Mark Carney recordó que el nombre del lago Ontario cuenta con más de 400 años de historia y existía incluso antes de la consolidación de Canadá y Estados Unidos.
Mark Carney se opone a Trump y defiende el nombre histórico del lago Ontario
Este jueves 27 de agosto, Donald Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago de América” en los documentos y registros del gobierno de Estados Unidos.
Ante esta acción, Mark Carney aseguró que para Canadá el cuerpo de agua seguirá siendo el lago Ontario, pues este nombre antecede a la Confederación Canadiense y a la declaración de independencia de Estados Unidos.
Mark Carney detalló que la palabra Ontario significa “el lago es hermoso, el lago es grande” y no responde a una decisión de Canadá, sino a la historia y cultura de los pueblos originarios de la región.
Aunque la orden de Trump establece el nuevo nombre para el uso oficial del gobierno estadounidense, Canadá no reconoce la modificación y seguirá utilizando el nombre de lago Ontario.
Cabe mencionar que la controversia se da en medio de una disputa entre Canadá y Estados Unidos, debido a las diferencias comerciales y a la imposición de nuevos aranceles.