El presidente Pedro Sánchez anunció el nombramiento temporal de Carlos Cuerpo para hacerse cargo temporalmente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, luego de la renuncia de Óscar Puente.

De acuerdo con la información, Óscar Puente dejó el puesto tras la polémica por los recientes accidentes ferroviarios en España; el más reciente, ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo.

Pedro Sánchez designa a Carlos Cuerpo como responsable de Transportes tras tragedia ferroviaria en España

Este miércoles 4 de octubre, Pedro Sánchez, presidente de España, informó que Carlos Cuerpo, quien actualmente se desempeña como vicepresidente primero, asumirá las responsabilidades de Transportes.

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo responsable de Transportes en España (Europa Press)

Carlos Cuerpo, quien también era ministro de Economía, Comercio y Empresa, estará al frente Transportes de manera provisional hasta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La designación de Carlos Cuerpo busca transmitir confianza, seguridad y certidumbre a la ciudadanía, especialmente ante la preocupación generada por la situación del sistema ferroviario español.

Sánchez destacó la capacidad de gestión y la integridad de Carlos Cuerpo, además de expresar su confianza en que dará continuidad a las reformas impulsadas durante la administración de Óscar Puente.

La salida de Puente ocurrió después de que anunciara su renuncia el martes 3 de noviembre, tras los cuestionamientos relacionados con los accidentes ferroviarios registrados en España.