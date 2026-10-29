Un tren de trabajos de mantenimiento se descarriló en Sevilla y provocó la interrupción del servicio de la línea C4 de Cercanías este miércoles, mismo día de la tragedia ferroviaria de Toledo.

De acuerdo con la información, el descarrilamiento involucró a un tren utilizado para labores de mantenimiento ferroviario y ocurrió en la estación Padre Pío-Palmete, en la zona de La Negrilla, Sevilla.

Sevilla reporta descarrilamiento de un tren el mismo día del accidente en Toledo

Este miércoles 28 de octubre se registró un choque entre dos trenes de alta velocidad, de la línea Madrid-Sevilla, en la provincia de Toledo, España, que dejó un saldo de 68 muertos y más heridos.

Horas después de la tragedia en Toledo, se reportó un incidente ferroviario de menor gravedad en Sevilla, en el que estuvo involucrado un tren de trabajos de mantenimiento.

Descarrila un tren en Sevilla el mismo día de la tragedia ferroviaria de Toledo (Captura de pantalla)

Los reportes indican que el tren sufrió una salida de ejes durante una maniobra, por lo que se descarriló y obligó a suspender temporalmente la circulación en el tramo Padre Pío-Palmete.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informó que sus equipos trabajaban en la zona para resolver la incidencia y restablecer la circulación lo antes posible, advirtiendo que el servicio podría presentar afectaciones durante el jueves.

Primeros reportes señalan que el maquinista que viajaba en el convoy resultó ileso y no hubo personas heridas en el descarrilamiento en Sevilla, aunque las causas del incidente se mantienen bajo investigación.