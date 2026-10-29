El número de muertes por el choque de trenes ocurrido en Urda, Toledo, España, ascendió a 74, de acuerdo con información de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), difundida este jueves 29 de octubre por la agencia EFE.

La CIAF señaló que el balance es provisional y advirtió que todavía hay un número elevado de heridos cuya situación está pendiente de confirmación, por lo que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona donde ocurrió en choque de trenes.

La cifra de muertos por el choque de trenes en España, sube a 74 (J.J.Guillen / EFE )

¿Qué pasó en el accidente de trenes en Urda, España?

El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) y otro de Iryo, chocaron cerca de la estación de Urda en la provincia de Toledo, España en donde, de acuerdo con las autoridades, han confirmado que el número de muertos ha subido a 74.

De acuerdo con información del Ministerio de Transportes, el tren de Renfe, que transportaba a 378 pasajeros, impactó contra otro convoy de Iryo que llevaba 147 personas a bordo y se encontraba detenido; la fuerza del choque de trenes en España provocó que varios vagones cayeran.

La cifra de muertos por el choque de trenes en España, sube a 74 (J.J.Guillen / EFE )

Las primeras explicaciones apuntaron a posibles fallos en los sistemas de seguridad y a decisiones tomadas durante la gestión de la circulación ferroviaria, por lo que las causas definitivas deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, los servicios de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate tras el choque de trenes en España, cuya cifra de muertes acaba de subir a 74, con apoyo de maquinaria pesada para retirar los vagones accidentados y localizar posibles víctimas.

Las autoridades españolas también trabajan en la atención a los heridos y en la identificación de las 74 personas muertas por el choque de trenes en España, mientras el país enfrenta una de sus tragedias ferroviarias más graves.