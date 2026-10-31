El choque de trenes en Toledo, España, ocurrió a una velocidad de entre 160 y 200 km/h, según investigación preliminar.

De acuerdo con la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes, el choque de trenes provocó que el coche de cabeza del tren AVE de Renfe acabara empotrado en el sector trasero de la formación de la empresa Iryo.

Lo que generó la destrucción de al menos cinco vagones. Por ahora, la cifra de muertos permanece en 74, aunque continúa la identificación de restos mortales.

El mexicano Fernando Calvillo sigue desaparecido tras el accidente ferroviario; sus familiares ya se encuentran en España para buscarlo.

Investigación por el choque de trenes en España sigue en curso

Las cajas negras de los trenes que chocaron en España fueron recuperadas por los investigadores que indagan el caso para su análisis pericial.

Quedarán bajo resguardo de la Guardia Nacional mientras siguen las diligencias judiciales.

Choque de trenes en España (J.J.Guillen / EFE )

Adicionalmente, un equipo técnico llegó al Centro de Regulación y Control de Adif en Madrid para recabar más datos.

Con la velocidad aproximada del choque, los especialistas intentarán reconstruir las fallas técnicas y operativas que derivaron en el trágico accidente.

Pedro Sánchez reconoce que la confianza en el sistema de altas velocidad ″está quebrada” tras choque de trenes

Pedro Sánchez, presidente de España, reconoció en una comparecencia pública que la confianza en el sistema de alta velocidad ″está quebrada” tras el choque de trenes ocurrido en en la localidad de Urda, en Toledo.

Pedro Sánchez, presidente España (especial )

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó presentar su renuncia pese a las voces que piden su dimisión, pues su “deber es estar al mando y explicar lo que pasó”.

El funcionario reconoció que ocurrió un fallo de los sistemas de seguridad habilitados, incluido el LZB, que ha sido catalogado señalado como “obsoleto” por la Unión Europea (UE).

Y cuya única vía que lo tiene es la que comunica Madrid con Andalucía, donde se registró el accidente del 28 de octubre y el de enero de 2026.