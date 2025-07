Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se declaró culpable de 4 cargos en una corte de Chicago, Illinois, en Estados Unidos y ahora está a la espera de su sentencia.

De acuerdo con lo determinado por el juez, la sentencia se determinará en un plazo de 6 meses; esto para los cargos de:

crimen organizado (2 cargos)

conspirar para traficar drogas (2 cargos)

Cabe señalar que entre los cargos por conspirar para traficar drogas, uno es por el tráfico de fentanilo.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre cuál será la sentencia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

¿Cuál será la sentencia de Ovidio Guzmán? 2 de 4 cargos que aceptó tienen cadena perpetua mandatoria

Ovidio Guzmán se declaró culpable hoy 11 de julio en una corte de Chicago, luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, quien aclaró que solicitará penas reducidas si el hijo del Chapo Guzmán coopera con información sobre sus operaciones delictivas.

Ovidio Guzmán aceptó su culpabilidad en 4 de los 12 delitos que se le imputaban; de ellos, 2 tienen cadena perpetua mandatoria, es decir, que es la condena que debe imponerse.

Cabe señalar que el acuerdo que aceptó Ovidio Guzmán lo pone en manos de la Fiscalía y ésta aún podría decidir no solicitar sentencias reducidas si considera que no cooperó o no dio la cooperación necesaria.

Sin embargo, si Ovidio Guzmán no está conforme con el actuar de la Fiscalía, no podrá cambiar su declaración; hecho que, de acuerdo con medios locales, el líder de Los Chapitos, consideró antes de firmar el acuerdo y su declaración de culpabilidad.

Ovidio Guzmán recibirá su sentencia en 6 meses

La Fiscalía ha confirmado que Ovidio Guzmán, El Ratón, es colaborador activo de las autoridades y que espera que lo siga haciendo, por lo que solicitará una reducción de su condena.

Cabe señalar que si dejara de cooperar, podría enfrentar prisión de por vida.

De acuerdo con medios locales, Ovidio Guzman Lopez actualmente está deprimido y toma medicamentos para ello.