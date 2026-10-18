La orquesta Nuevo Mundo en Francia se dio cita el 17 de octubre de 2026 para sumarse a las protestas estudiantiles, volviéndose controversiales por buscar enfrentar la violencia con música.

Videos captaron que la orquesta francesa se mantenía tocando mientras se escuchaban detonaciones; finalmente se retiraron en medio de gas lacrimógeno que policías esparcieron sobre los asistentes a la protesta en Francia.

Orquesta en Francia enfrenta violencia con música durante las protestas

La orquesta Nuevo Mundo decidió hacer una convocatoria abierta para las protestas del 17 de octubre que se realizaron en Francia por movimientos estudiantiles y otros sectores de la sociedad que exigen una mejor forma de gobierno.

Sin embargo, las acciones de la orquesta francesa tomaron relevancia por los videos que captaron el momento en que los miembros intentaban tocar sus instrumentos mientras policías de Francia detonaron armas de fuego, lo que captó temor en la cara de los integrantes.

La misma orquesta acusó que su acción fue “música enfrentando tiros”, explicando que su concierto en la Plaza de la República fue pacífico, pero se vio orillado a abandonar la protesta en Francia, al recibir gas lacrimógeno en varias ocasiones.

Tras ello, decidieron poner a salvo a sus integrantes, sus instrumentos y el público que los veía, ya que también aseguraron que los tiros no fueron al aire, sino directamente en contra de la orquesta.

“Durante el ensayo, se dispararon granadas de gas lacrimógeno. La orquesta continuó tocando. Para proteger a la gente y a los instrumentos, tuvo que interrumpir finalmente su concierto”. Orquesta Nuevo Mundo en Francia.

Según la perspectiva internacional, la forma de protesta de la orquesta en Francia, fue bajo el argumento de salvar a la cultura de los recortes presentados por el gobierno y enfrentando la violencia con música, no con más violencia.