La violencia en las protestas de Francia escaló el sábado 17 de octubre, cuando manifestantes incendiaron y provocaron el derrumbe del campanario del Ayuntamiento de Limoges.

En redes circula el momento en que manifestantes celebran la caída de la parte superior del edificio, declarado monumento histórico en 1975, mientras el resto de la estructura es devorada por el fuego.

Al respecto, el alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, aseguró que el incidente no quedará impune y que su administración se esforzará por detener a los responsables.

“Serán detenidos”, el mensaje tras derrumbe del Ayuntamiento de Limoges

Luego de una jornada violenta de protestas y el derrumbe del campanario del Ayuntamiento de Limoges, el alcalde de la ciudad, Guillaume Guérin, advirtió que habrá castigo para los responsable.

“No hay palabras para condenar lo que ha ocurrido, de tan abyecto que es.. serán detenidos“ Guillaume Guérin, alcalde de Limoges

El edil señaló que, aunque el edificio haya sido destruido, las funciones del Ayuntamiento de Limoges no se interrumpirán y serán retomadas de forma inmediata.

“Desde mañana vamos a asegurar una continuidad del servicio, vamos a organizarnos. Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público. Es un monumento que quema, pero no la República” Guillaume Guérin, alcalde de Limoges

De acuerdo con reportes, un grupo de manifestantes prendió fuego a un auto frente al Ayuntamiento de Limoges, provocando un incendio intenso que se extendió hasta la techumbre, la cual terminó colapsando.

La versión de las autoridades sostiene que los policía encargados de la seguridad de las protestas en la ciudad “no tenían suficientes medios” para contener “el millar de manifestantes violentos”.

Los hechos en Limoges se suman a una serie de episodios violentos en Francia, donde numerosas protestas por el aumento del costo de vida terminaron en incendios, saqueos y ataques a edificios públicos.

Ayuntamiento de Limoges (Redes Sociales)

Ayuntamiento de Limoges fue declarado monumento histórico en 1975

El Ayuntamiento de Limoges, en Francia, fue declarado monumento histórico el 15 de enero de 1975.

Diseñado por el arquitecto Charles-Alfred Leclerc, el edificio fue construido entre 1879 y 1883 gracias al legado del filántropo Alfred Fournier.