La asistencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su esposa Brigitte, al concierto de Celine Dion, ha desatado críticas por el contexto que estaba por suceder en el país.

Impulsados por las restricciones económicas y recortes del gobierno de Francia, la ciudadanía se manifestó el sábado 17 de octubre 2026, situación que se preveía desde días anteriores. El hecho fue registrado como una marcha llena de heridos y arrestados.

Emmanuel Macron estaba en concierto de Celine Dion; horas después Francia se hundía en protestas

La noche del viernes 16 de octubre, Celine Dion se presentó en el Plenitude Arena en Naterre, concierto en el que el presidente Emmanuel Macron fue captado disfrutando del show junto a su esposa.

Sin embargo, la presencia de Emmanuel Macron ha desatado críticas porque mientras este disfrutaba del concierto en el área metropolitana de París, la ciudadanía estaba por estallar la manifestación debido a los recortes presupuestales que se hicieron públicos.

Y es que no solo fue este hecho, sino que durante las protestas en Francia hubo momentos de violencia, dejando a personas detenidas, otras tantas heridas, así como daños a estructurales.

Incluso, se ha catalogado la protesta del 17 de octubre como la más violenta desde las realizadas a mediados de septiembre por la preocupación hacia la educación del país y que ha llevado a varias protestas exigiendo respuestas del gobierno.

Por ello, la presencia de Emmanuel Macron disfrutando de Celine Dion desencadenó furia, pues críticos acusan que mientras él se divertía, Francia estaba hundida entre policías, incendios y saqueos por exigir mejor gobernabilidad en el país.